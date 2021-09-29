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Кобин уволен с поста главного тренера Миная

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Руководство недовольно результатами команды

Кобин уволен с поста главного тренера Миная

Фото: ФК Минай

Новина українською

Сегодня, 29 сентября, руководство ФК "Минай" приняло решение уволить с поста главного тренера команды Василия Кобина.

Сообщается, что президент клуба Валерий Пересоляк крайне недоволен турнирным положением и последними матчами команды, в частности, домашним поединком против ФК "Львов".

Поэтому на сегодняшнем совещании руководителей приняли решение расторгнуть контракт с Василием Кобиным.

Под его руководством клуб сыграл 64 матча на официальном уровне, где добыл 28 побед. За это время "Минай" выиграл Первую лигу, дебютировал и получил первые победы в УПЛ, а также выходил в 1/2 Кубка Украины.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (15)
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royalstas (Вінниця)
29.09.2021 в 17:52
Я б сюди скинув мем з Кучмою) - Це ж було вже!)))
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0
0
Зритель (Харьков)
29.09.2021 в 17:50
Шо, опять?
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+1
0
avatar
c99baf (Харьков)
29.09.2021 в 17:49
Минай и фк львов соревнуются,кто больше поменяет тренеров.Ну-ну, "пердив" ждёт...
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+1
0
jmen2986 (Kiev)
29.09.2021 в 17:46
Спасибо вам за Васю
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0
0
Acsakal (Kharkov)
29.09.2021 в 17:38
Доволі дивне рішення. За втраченими очками Минай на 11 місці після Колосу. То це керівництво сподівалося бути в призерах з нашвидкоруч зліпленою з нічого командою?
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.09.2021 в 17:34
Уже Вернидуба увольняли...
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+4
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
29.09.2021 в 17:27
Якесь "рукоскотство" балуване. Їм нічия з Шахтарем не до шмиги? Хотіли, щоб як "Шериф"?Нагадаю: в міжсезонні (коли "Минай" упав в першу ліґу) в команді залишалося 7 (сім) гравців на контракті.
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+3
-1
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Serega1111 (Киев)
29.09.2021 в 17:17
А нефиг брать всяких кормильцев в команду
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0
-5
andy1973 (Рівне)
29.09.2021 в 17:14
Ех, Васьо))))))
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+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
29.09.2021 в 17:13
хорошо минтай ко дну идет, все правильно делает контрабасное "руководство")
Ответить
+2
-2
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.09.2021 в 17:11
Знову бетон колотить на Київ ...
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0
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
29.09.2021 в 17:10
а що буде з кормільцем?
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+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
29.09.2021 в 17:14
піде касиром в АТБ працювать
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+2
-2
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Serega1111 (Киев)
29.09.2021 в 17:19
Кассиром ему будет тяжело. Грузчиком или охранником
+2
-3
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Goleon (Одесса)
29.09.2021 в 17:06
Яка сумна новина
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+1
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