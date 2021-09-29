Кобин уволен с поста главного тренера Миная

Сегодня, 29 сентября, руководство ФК "Минай" приняло решение уволить с поста главного тренера команды Василия Кобина.

Сообщается, что президент клуба Валерий Пересоляк крайне недоволен турнирным положением и последними матчами команды, в частности, домашним поединком против ФК "Львов".

Поэтому на сегодняшнем совещании руководителей приняли решение расторгнуть контракт с Василием Кобиным.

Под его руководством клуб сыграл 64 матча на официальном уровне, где добыл 28 побед. За это время "Минай" выиграл Первую лигу, дебютировал и получил первые победы в УПЛ, а также выходил в 1/2 Кубка Украины.