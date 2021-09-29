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Де Дзерби: Надеюсь, Марлос продлит контракт, сейчас он нам нужен, как никогда
У хавбека контракт заканчивается в конце декабря
Фото: Milanreports / Автор: неизвестен
Главный тренер "
"Насколько я знаю, "Шахтер" хочет, чтобы Марлос остался. Я очень этого хочу, потому что считаю, что для нас он – ключевой футболист.
Надеюсь, он продлит контракт, потому что сейчас он нам нужен, как никогда", – сказал Де Дзерби.
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Источник:Youtube-канал Sport Arena
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