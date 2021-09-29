Де Дзерби: Надеюсь, Марлос продлит контракт, сейчас он нам нужен, как никогда

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби прокомментировал ситуацию с Марлосом, у которого в декабре заканчивается контракт с клубом.

"Насколько я знаю, "Шахтер" хочет, чтобы Марлос остался. Я очень этого хочу, потому что считаю, что для нас он – ключевой футболист.

Надеюсь, он продлит контракт, потому что сейчас он нам нужен, как никогда", – сказал Де Дзерби.