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Суркис - о "динамовских сердцах": Я никого не выбрасываю на улицу. Они потом сами уходят и предают

Премьер-лига
(1 голосов)

Вы знаете, о ком говорит президент Динамо?

Суркис - о "динамовских сердцах": Я никого не выбрасываю на улицу. Они потом сами уходят и предают

glavcom.ua

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис вспомнил матчи с "Баварией" конца 90-х и высказался о так называемых "динамовских сердцах".

- Вы в 1999-м ездили на матч с "Баварией"?

– Ну конечно. Мой брат был президентом, знаете, как мы кайфовали. Надеялись, что пройдем "Баварию".

- Это самые лучшие воспоминания в вашей карьере?

– Было много хороших воспоминаний. Нельзя же их одними матчами в полуфинале. Это было хорошее время. Команду тренировал великий тренер. В этой команде были большие футболисты. Конечно, хорошие воспоминания. Одними воспоминаниями сыт не будешь. Надо идти вперед.

- В "Баварии" очень доверяют своим бывшим игрокам. Здесь работают Кан, Салихамиджич, Руммениге.

– У нас, по-моему, одни динамовцы до Мистера и работали. Меня ж упрекали, что одни динамовские сердца. Вот один наш кумир, Олег Гусев, тоже работает.

Я никого не выбрасываю на улицу. Все, кто хотят работать – все работают. Они потом сами уходят и предают многие, правда. Но ничего страшного. Вы знаете, о ком я.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Бомбардир

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