Суркис - о "динамовских сердцах": Я никого не выбрасываю на улицу. Они потом сами уходят и предают

Президент " Динамо " Игорь Суркис вспомнил матчи с "Баварией" конца 90-х и высказался о так называемых "динамовских сердцах".

- Вы в 1999-м ездили на матч с "Баварией"?

– Ну конечно. Мой брат был президентом, знаете, как мы кайфовали. Надеялись, что пройдем "Баварию".

- Это самые лучшие воспоминания в вашей карьере?

– Было много хороших воспоминаний. Нельзя же их одними матчами в полуфинале. Это было хорошее время. Команду тренировал великий тренер. В этой команде были большие футболисты. Конечно, хорошие воспоминания. Одними воспоминаниями сыт не будешь. Надо идти вперед.

- В "Баварии" очень доверяют своим бывшим игрокам. Здесь работают Кан, Салихамиджич, Руммениге.

– У нас, по-моему, одни динамовцы до Мистера и работали. Меня ж упрекали, что одни динамовские сердца. Вот один наш кумир, Олег Гусев, тоже работает.

Я никого не выбрасываю на улицу. Все, кто хотят работать – все работают. Они потом сами уходят и предают многие, правда. Но ничего страшного. Вы знаете, о ком я.