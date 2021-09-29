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Суркис - о "динамовских сердцах": Я никого не выбрасываю на улицу. Они потом сами уходят и предают
Вы знаете, о ком говорит президент Динамо?
glavcom.ua
Президент "
- Вы в 1999-м ездили на матч с "Баварией"?
– Ну конечно. Мой брат был президентом, знаете, как мы кайфовали. Надеялись, что пройдем "Баварию".
- Это самые лучшие воспоминания в вашей карьере?
– Было много хороших воспоминаний. Нельзя же их одними матчами в полуфинале. Это было хорошее время. Команду тренировал великий тренер. В этой команде были большие футболисты. Конечно, хорошие воспоминания. Одними воспоминаниями сыт не будешь. Надо идти вперед.
- В "Баварии" очень доверяют своим бывшим игрокам. Здесь работают Кан, Салихамиджич, Руммениге.
– У нас, по-моему, одни динамовцы до Мистера и работали. Меня ж упрекали, что одни динамовские сердца. Вот один наш кумир, Олег Гусев, тоже работает.
Я никого не выбрасываю на улицу. Все, кто хотят работать – все работают. Они потом сами уходят и предают многие, правда. Но ничего страшного. Вы знаете, о ком я.
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