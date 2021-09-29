Де Дзерби, Срна и игроки Шахтера проведали травмированного Траоре - ФОТО

Донецкий "Шахтер" в матче 2-го тура Лиги чемпионов расписал мировую с "Интером" (0:0).

Пожалуй, главной неприятностью для "горняков" в этом матче стала серьезная травма форварда Лассина Траоре . В ближайшее время футболисту предстоит операция.

Сегодня травмированного игрока в больнице проведали главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, директор клуба по футболу Дарио Срна, а также футболисты Марлон и Алан Патрик.