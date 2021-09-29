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Де Дзерби, Срна и игроки Шахтера проведали травмированного Траоре - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард получил серьезную травму в матче с Интером

Де Дзерби, Срна и игроки Шахтера проведали травмированного Траоре - ФОТО

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в матче 2-го тура Лиги чемпионов расписал мировую с "Интером" (0:0).

Пожалуй, главной неприятностью для "горняков" в этом матче стала серьезная травма форварда Лассина Траоре. В ближайшее время футболисту предстоит операция.

Сегодня травмированного игрока в больнице проведали главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, директор клуба по футболу Дарио Срна, а также футболисты Марлон и Алан Патрик.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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ProstoFAN (Донецк)
29.09.2021 в 23:34
скорейшего выздоровления
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