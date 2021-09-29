Определен лучший арбитр девятого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам девятого тура лучшим стал опытный Юрий Иванов, который судил матч "Рух" - "Динамо" (0:2). Показал в матче четыре желтые карточки, назначил один пенальти, никого не удалял.