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Определен лучший арбитр девятого тура УПЛ
Первое признание в сезоне для опытного рефери
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам девятого тура лучшим стал опытный Юрий Иванов, который судил матч "Рух" - "Динамо" (0:2). Показал в матче четыре желтые карточки, назначил один пенальти, никого не удалял.
Для Юрия Иванова это первое признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й тур), Ярослав Козык (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й и 8-й туры), Денис Шурман (4-й тур), Евгений Арановский (6-й тур) и Андрей Коваленко (7-й тур).
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