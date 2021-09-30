Мораес прилетел в Киев. Он восстанавливался в Бразилии после травмы

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес вернулся в Киев из Бразилии, где он восстанавливался после тяжелой травмы колена.

"Всем привет. У меня хорошее самочувствие, и я очень мотивирован. Очень хочу вернуться к тренировкам и играм", — сказал Мораес.

Напомним, что 34-летний нападающий получил травму крестообразных связок еще в апреле и с того момента находился вне игры. Пока неизвестно, когда Мораес окончательно вернется на поле.

Скриншот: instagram.com/jrmoraes10