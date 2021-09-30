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Мораес прилетел в Киев. Он восстанавливался в Бразилии после травмы

Премьер-лига
(2 голосов)

34-летний форвард не играл с апреля

Мораес прилетел в Киев. Он восстанавливался в Бразилии после травмы

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес вернулся в Киев из Бразилии, где он восстанавливался после тяжелой травмы колена.

"Всем привет. У меня хорошее самочувствие, и я очень мотивирован. Очень хочу вернуться к тренировкам и играм", — сказал Мораес.

Напомним, что 34-летний нападающий получил травму крестообразных связок еще в апреле и с того момента находился вне игры. Пока неизвестно, когда Мораес окончательно вернется на поле.

Мораес прилетел в Киев. Он восстанавливался в Бразилии после травмы - изображение 1
Скриншот: instagram.com/jrmoraes10
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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (1)
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ProstoFAN (Донецк)
30.09.2021 в 09:25
Давай скорее в строй! Нам тебя не хватало.
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