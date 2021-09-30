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Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской

Премьер-лига
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(4 голосов)

Другие звезды на аллее не пострадали

Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской

Фото: facebook.com/typycal.donetsk

Новина українською

Несколько дней назад звезда румынского тренера на алее славы около "Донбасс Арены" в Донецке была залита синей краской, почти скрыв имя владельца. Об этом сообщает Типичный Донецк в Facebook. При этом указывается, что акция стала ответом на недавние слова Луческу, "пославшего всех, кому не нравится его поведение, в Донецк, к звезде".

Сообщается, что убирать краску никто не спешит. Другие звезды на аллее славы не пострадали.

Напомним, Мирча Луческу на протяжении 12 лет работал в донецком "Шахтере". Киевский клуб тренер возглавил в июле 2020 года, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны ультрас "Динамо". Фанаты киевского клуба до сих пор не могут смириться с назначением Луческу на пост тренера "Динамо".

Накануне и после матча за Суперкубок нынешний главный тренер горняков Роберто Де Дзерби фактически упрекал Луческу в излишнем давлении на судей. Кроме того в донецкому клубе были возмущены, что тренер "Динамо" не захотел идти через коридор футболистов получать серебряные награды после поражение в матче.

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Добавим, что в это воскресенье, 3 октября, "Динамо" и "Шахтер" сыграют в рамках 10-го тура УПЛ. Начало встречи в 19:30.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (12)
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Vovan7219 (Киев)
30.09.2021 в 13:37
Дикари не благодарные. Правильно тут ниже написали, тогда и кубок УЕФА верните.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.09.2021 в 13:36
Так то не болельщики залили. Так, дебилы какие-то. Там таких много.
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+1
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ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
30.09.2021 в 13:26
Если подымит Динамо и завоюет трофеи, болельщики установят звезду в Киеве
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0
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hardcorepwnz (Украина)
30.09.2021 в 13:15
Дед все правильно сказал, Шахтер это его детище, и кому из болельщиков не нравится его нынешнее поведение, могут вспомнить, как он себя вел все годы у руля Шахтера. Ну донецкие поняли это по своему Кубок УЕФА пусть еще вышлют в Киев, че только звезду краской облили, уж избавляться от истории, так по-полной.
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+1
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.09.2021 в 13:04
Нічого не маю проти Донецька,очень красивий город і жителі,алі поскольку вони проросійські,дивно шо користуються американським фейсбуком.(((
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.09.2021 в 12:53
Не синей, а голубой!
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0
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 12:43
и это Чемпионы Украины стыд-позор а Мирча с ШД получал от Баварии 7-0 а с ДК 5-0 пошёл на понижение
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0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
30.09.2021 в 12:53
там де 7-0, там кроти увесь матч вдесятьох грали.
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
30.09.2021 в 13:24
Але ж і склад там був подорожче, ніж у нинішнього Динамо - Срна, Коста, Тайсон і тд...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2021 в 12:30
Народність (плем'я) дауні.
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+1
0
vladimir3354 (Мукачево)
30.09.2021 в 12:30
Реальна реакція на повідомлення старого маразматика
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0
0
Only DK (Kyiv)
30.09.2021 в 12:22
Типичные даунбасята
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+3
-2


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