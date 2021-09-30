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Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской
Другие звезды на аллее не пострадали
Фото: facebook.com/typycal.donetsk
Несколько дней назад звезда румынского тренера на алее славы около "Донбасс Арены" в Донецке была залита синей краской, почти скрыв имя владельца. Об этом сообщает Типичный Донецк в Facebook. При этом указывается, что акция стала ответом на недавние слова Луческу, "пославшего всех, кому не нравится его поведение, в Донецк, к звезде".
Сообщается, что убирать краску никто не спешит. Другие звезды на аллее славы не пострадали.
Напомним, Мирча Луческу на протяжении 12 лет работал в донецком "Шахтере". Киевский клуб тренер возглавил в июле 2020 года, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны ультрас "Динамо". Фанаты киевского клуба до сих пор не могут смириться с назначением Луческу на пост тренера "Динамо".
Накануне и после матча за Суперкубок нынешний главный тренер горняков Роберто Де Дзерби фактически упрекал Луческу в излишнем давлении на судей. Кроме того в донецкому клубе были возмущены, что тренер "Динамо" не захотел идти через коридор футболистов получать серебряные награды после поражение в матче.
Добавим, что в это воскресенье, 3 октября, "Динамо" и "Шахтер" сыграют в рамках 10-го тура УПЛ. Начало встречи в 19:30.
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