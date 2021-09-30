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Минай выбирает тренера из двух специалистов, работавших в УПЛ - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Василий Кобин покинул закарпатский клуб

Минай выбирает тренера из двух специалистов, работавших в УПЛ - источник

Фото: ФК Нива

Новина українською

Игорь Климовский и Владимир Шаран являются претендентами на пост главного тренера "Миная". Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

Вчера, 29 сентября закарпатский клуб уволил Василия Кобина в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Ранее Игорь Климовский покинул тернопольскую "Ниву", которую возглавлял с апреля текущего года. Добавим, что в августе 49-летний тренер считался главным претендентом на вакантную должность в ФК "Львов". Но тернопольский клуб позже объявил, что специалист продолжит работу в "Ниве".

Также с 2002 по 2021 гг. Игорь Климовский работал в структуре донецкого "Олимпика".

Что касается Владимира Шарана, то он находится без работы с мая этого года, после того, как покинул "Александрию". Примечательно то, что СМИ приписывали интерес к украинскому специалисту из того же ФК "Львов".

Напомним, что "Минай" занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, в активе клуба 6 зачетных пунктов.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай Игорь Климовский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
30.09.2021 в 13:02
если нет работы надо идти --работать за сало -молоко
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0
-1
alktus (Хмельницкий)
30.09.2021 в 12:50
Сомневаюсь что Шаран пойдёт в Минай.
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