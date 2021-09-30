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Президент Вереса рассказал, когда клуб может сыграть в Ровно

Премьер-лига
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Ровенский клуб, скорее всего, сможет проводить домашние матчи весной

Президент Вереса рассказал, когда клуб может сыграть в Ровно

Фото: НК Верес

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Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал ход строительных работ на стадионе Авангард в Ровно.

"Даже за последнюю неделю сделали уже очень много. На объекте уже практически завершен отделки помещений, фасад, трибуны. И самое главное - начали вкладывать газон. Нынешние темпы работы - самые высокие, которые знает этот стадион изначально с его реконструкции. Потому что150-160 человек здесь раньше никогда не работали одновременно, как это происходит сейчас.

Есть энергия города, включились в процесс область и государство. И это именно то, чего мы стремились достичь.

До конца года планируем завершить первую очередь, подать документы на ввод объекта в эксплуатацию и играть в Ровно весной - это реальная перспектива.

Из выделенных государством ста миллионов гривен - большую часть генподрядчик уже освоил. Думаю, за октябрь с таким темпом работ эти средства используют полностью. И мы будем рассчитывать на дальнейшую поддержку. Ведь работа на объекте кипит и именно такие объекты должны быть заинтересованы поддерживать государство", - сказал Надеин.

Напомним, что "Верес" проводит свои домашние матчи в Луцке.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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