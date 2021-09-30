Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Вереса рассказал, когда клуб может сыграть в Ровно
Ровенский клуб, скорее всего, сможет проводить домашние матчи весной
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал ход строительных работ на стадионе Авангард в Ровно.
"Даже за последнюю неделю сделали уже очень много. На объекте уже практически завершен отделки помещений, фасад, трибуны. И самое главное - начали вкладывать газон. Нынешние темпы работы - самые высокие, которые знает этот стадион изначально с его реконструкции. Потому что150-160 человек здесь раньше никогда не работали одновременно, как это происходит сейчас.
Есть энергия города, включились в процесс область и государство. И это именно то, чего мы стремились достичь.
До конца года планируем завершить первую очередь, подать документы на ввод объекта в эксплуатацию и играть в Ровно весной - это реальная перспектива.
Из выделенных государством ста миллионов гривен - большую часть генподрядчик уже освоил. Думаю, за октябрь с таким темпом работ эти средства используют полностью. И мы будем рассчитывать на дальнейшую поддержку. Ведь работа на объекте кипит и именно такие объекты должны быть заинтересованы поддерживать государство", - сказал Надеин.
Напомним, что "Верес" проводит свои домашние матчи в Луцке.
Популярное сейчас
- СМИ назвали имя нового главного тренера Кривбасса
- Бущан - о 0:5 с Баварией: Здесь нечего говорить
- Климовский: Руководство Нивы хочет выхода в УПЛ - это практически невозможно
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтёра, Ворскла замыкает ТОП-3. Таблица УПЛ 2021/22
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО