Три от Динамо, два от Шахтера. Символическая сборная сентября по версии UA-Футбол

Сентябрь месяц позади. Он подарил нам сразу три тура УПЛ, по которым можно сделать определенный вывод. К примеру, составить нашу уже традиционную символическую сборную, сделав попытку объединить всех самых крутых футболистов, которые выделились в первый месяц осени.

В этот раз мы решили ничего не выдумывать, взяв за основу традиционную схему нашего времени - 4-2-3-1. Она позволит нам сбалансировать состав, а также уместить лучших игроков.

Вратарь - Дмитрий Ризнык, "Ворскла"

270 минут, 2 "сухих матча", 1 отбитый пенальти

Молодому киперу полтавчан стоит отдать должное - после не самого простого финиша прошлого сезона, новую кампанию он начал мощно. В сентябре Ризнык отыграл от звонка до звонка в каждом матче, успел запомниться несколькими яркими сейвами с "Десной" и отбитым пенальти с "Колосом". Что касается игры с "Минаем", то работы у Дмитрия было не очень много, но он не пропустил. И это главное.

Правый защитник - Ефим Конопля, "Шахтер"

270 минут, 3 голевые передачи

Невероятно, но факт. В сентябре Ефим, будучи вторым выбором де Дзерби на правом фланге, отыграл все три матча без замен. И ни разу не подвел. Бенефисом молодого чемпиона мира стал перформанс против "Мариуполя", когда он отдал три голевые. С "Вересом" он также был очень активен, заработал пенальти, участвовал в голевых действиях.

Центральный защитник - Илья Забарный, "Динамо"

180 минут

Киевское "Динамо" не пропустило ни одного гола в сентябре (учитываем матчи УПЛ), а потому было бы глупо не включить никого из игроков коллектива Луческу. Мы решили остановиться на Забарном, который в игре с "Металлистом 1925" и "Александрией" действовал надежно сзади, а также сам принимал участие в построении атак, выдвигаясь к центру поля и даже переходя эти границы.

Центральный защитник - Александр Мельник, "Александрия"

235 минут

В символическую сборную августа мы добавили центрбека "горожан" Владислава Бабогло. Так уж вышло, что спустя месяц в нашей команде оказался футболист, который занял его место в составе. Речь о 21-летнем Мельнике, который все три матча сентября начал с первых минут, выдав надежную игру в паре с Дуброй.

Левый защитник - Дмитрий Хомченовский, "Заря"

270 минут, 1 голевая передача

В сентябре опытный полузащитник показал, что он достаточно универсален и может закрывать разные позиции на поле. В игре с "Рухом" он вышел в качестве правого фулбека, в остальных двух встречах отвечал за левій фланг. С "Черноморцем" Дмитрий отдал голевую на Аллахаря, и в целом часто подключался к атакам и был неплох в обороне.

Центральный полузащитник - Денис Гармаш, "Динамо"

180 минут, 2 гола

К Денису в народе отношение особое. Но даже несмотря на некоторые неоднозначные поступки, в сентябре он выдал три ярких матча в УПЛ. Считайте сами. Его выход с "Металлистом 1925" переломил ход непростого матча и он забил; с "Александрией" - заработал пенальти на 90+5 минуте; с "Рухом" - сделал и первое, и второе вместе взятое. Хороший сентябрь от Гармаша в УПЛ.

Центральный полузащитник - Александр Скляр, "Ворскла"

232 минут, 3 голевые передачи

В августе Скляр попал в символическую сборную месяц. Несмотря на наше желание вносить перемены в состав, проигнорировать Александра мы не смогли. Хавбек "Ворсклы" сейчас очень стабилен, что помогает ему выдавать раз за разом качественные перформансы. Если раньше он был известен, как настоящий разрушитель, то сейчас стал неплохо работать на атаку - три голевые в трех матчах хорошее тому подтверждение

Правый вингер - Виктор Цыганков, "Динамо"

252 минуты, 3 гола

Если судить исключительно по матчам УПЛ, то сейчас Виктор в отличной форме. Вингер забивает на протяжении пяти игр чемпионата кряду, а в сентябре и вовсе не уходил с поля без точного удара. Цыганков равномерно распределил свои голы по сентябрьскому месяцу, открыв счет с "Металлистом 1925" и точно исполнив пенальти с "Александрией" и "Рухом". И если бы реализация не подводила в самый важный момент, голов могло быть еще больше.

Атакующий полузащитник - Андрей Тотовицкий, "Десна"

270 минут, 2 гола, 1 голевая передача

Черниговская команда провела неоднозначный месяц, набрав в трех поединках четыре очка, проиграв в матче с аутсайдером - "Металлистом 1925". И если кого-то выделять из состава "северян", так именно Тотовицкого. Он был настоящим лидером "Десны", подтвердив это своими голевыми действиями. Дважды Андрей забил сам, еще раз вовремя ассистировав партнеру. Его контракт с командой заканчивается в конце года и пока не совсем ясно, что будет делать "Десна" без лучшего футболиста.

Левый вингер - Владислав Кабаев, "Заря"

261 минута, 1 гол, 1 голевая передача

26-летний одессит может закрывать разные позиции на футбольном поле, а потому в нашей команде мы отвели ему место на левом фланге атаки. У команды Скрипника тяжело складываются дела в еврокубках, но чемпионат в сентябре они провели классно. Особенно две последние игры. Хорошо в них смотрелся именно Кабаев, который забил "Черноморцу" уже в дебюте игры (не реализовав параллельно 2-3 эпизода), а спустя неделю поучаствовал еще в двух голах "Зари". Такую бы продуктивность, да в еврокубковые матчи.

Нападающий - Лассина Траоре, "Шахтер"

54 минуты, 2 забитых гола

Переход Траоре уже даже спустя несколько месяцев можно назвать успешным для "горняков". Лассина забивает много, хорошо играет в подыгрыше и всегда может навязать борьбу защитникам соперника. В сентябре он лишь дважды выходил на замену (его берегли на еврокубки и Суперкубок), но каждый раз с поля не уходил без забитого мяча. 27 минут на один точный удар - согласитесь, вполне неплохо. Жаль, конечно, что в следующий раз Траоре на поле появится нескоро.

Тренер - Юрий Гура, "Александрия"

2 победы, 1 поражение

Не знаем как вам, но для нас коуч "горожан" - главное открытие на старте сезона УПЛ. Никто не ждал, что "Александрия" сходу заберется на высокие места, но сейчас она идет третей и вряд ли стоит говорить о незаслуженности. В сентябре "горожане" провели три разных игры - добротную с "Ингульцом", надежную в обороне и неуступчивую с "Динамо", и доминирующую с "Мариуполем". Да, с чемпионом очки взять не удалось, но две победы - очень достойный результат как для команды в целом, так и для тренера в частности. Посмотрим, как будет складываться судьба Гуры в дальнейшем, но сейчас он справедливо забирает награду.