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Траоре: Лучшие клиники и доктора помогут мне вернуться сильнее

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард "Шахтера" прокомментировал свою травму

Траоре: Лучшие клиники и доктора помогут мне вернуться сильнее

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал свою травму, которую он получил в матче Лиги чемпионов против "Интера" (0:0).

"Мне очень грустно, что я не смогу помочь "Шахтеру" и сборной Буркина-Фасо в столь важный момент, но никто не может пойти против воли Бога. Спасибо всем за ваши сообщения поддержки.

Спасибо всем за сообщения. Приятно, что вся страна обеспокоена из-за меня. Я сделаю все как можно лучше - лучшие клиники и доктора в мире помогут мне вернуться сильнее", - написал Траоре.

Напомним, что 20-летнему футболисту предстоит операция.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
30.09.2021 в 15:10
Це поки один в Україні настільки впізнаваний нападник і того скосили
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ProstoFAN (Донецк)
30.09.2021 в 15:00
скорейшего выздоровления и возврата в строй
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