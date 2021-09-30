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Траоре: Лучшие клиники и доктора помогут мне вернуться сильнее
Форвард "Шахтера" прокомментировал свою травму
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал свою травму, которую он получил в матче Лиги чемпионов против "Интера" (0:0).
"Мне очень грустно, что я не смогу помочь "Шахтеру" и сборной Буркина-Фасо в столь важный момент, но никто не может пойти против воли Бога. Спасибо всем за ваши сообщения поддержки.
Спасибо всем за сообщения. Приятно, что вся страна обеспокоена из-за меня. Я сделаю все как можно лучше - лучшие клиники и доктора в мире помогут мне вернуться сильнее", - написал Траоре.
Напомним, что 20-летнему футболисту предстоит операция.
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