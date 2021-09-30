Юрченко подписал контракт с Десной

27- летний полузащитник Владлен Юрченко стал игроком черниговской " Десны ".

Хавбек подписал контракт с клубов в статусе свободного агента. Условия соглашения не афишируются.

Последние два сезона Юрченко провел в луганской "Заре", записав в свой актив 16 голов и 13 ассистов в 68 матчах. С 1 июля он находится без клуба.

Владлен является воспитанником "Торпедо" Николаев и "Шахтера". Также поиграл в "Ильичевце", "Байере" и датском "Вайле".