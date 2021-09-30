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Юрченко подписал контракт с Десной

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Владлен все-таки нашел себе команду

Юрченко подписал контракт с Десной

desna.football

Новина українською

27- летний полузащитник Владлен Юрченко стал игроком черниговской "Десны".

Хавбек подписал контракт с клубов в статусе свободного агента. Условия соглашения не афишируются.

Последние два сезона Юрченко провел в луганской "Заре", записав в свой актив 16 голов и 13 ассистов в 68 матчах. С 1 июля он находится без клуба.

Владлен является воспитанником "Торпедо" Николаев и "Шахтера". Также поиграл в "Ильичевце", "Байере" и датском "Вайле".

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В статье: Владимир Юрченко Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Десна

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Комментарии (5)
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Наш (Одесса)
30.09.2021 в 16:58
Теперь и Заря в ж*** без разыгрывающего, и Юрченко там же, вместо еврокубков. Странный у Зари менеджмент...
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0
0
дедушка (Сумы)
30.09.2021 в 16:25
Он думал,что за ним очередь будет,а нет оказался никому не нужен.Хотя по традиции .если будет играть сразу,то в следующет туре забьёт Заре.Правда кто его сразу выпустит.Пол года на печи просидел.
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+2
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Romerik (YNWA)
30.09.2021 в 16:22
Всплыл морячек...
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0
0
Lev 27 (Кропивницкий)
30.09.2021 в 16:19
Удивил!!! Баран, довыделывался! В Заре не игралось ему, теперь будет без зп бегать, и без еврокубков. Не понимаю...
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
30.09.2021 в 16:16
Ну нифиига себе поворот
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0
0


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