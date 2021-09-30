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Юрченко подписал контракт с Десной
Владлен все-таки нашел себе команду
desna.football
27- летний полузащитник Владлен Юрченко стал игроком черниговской "
Хавбек подписал контракт с клубов в статусе свободного агента. Условия соглашения не афишируются.
Последние два сезона Юрченко провел в луганской "Заре", записав в свой актив 16 голов и 13 ассистов в 68 матчах. С 1 июля он находится без клуба.
Владлен является воспитанником "Торпедо" Николаев и "Шахтера". Также поиграл в "Ильичевце", "Байере" и датском "Вайле".
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Источник:ФК Десна
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Комментарии (5)
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Наш (Одесса)
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дедушка (Сумы)
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Dimka26 (Чернигов)
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