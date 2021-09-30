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Аллахьяр назвал сумму выкупа своего контракта для Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Иранец заявил, что хотел бы остаться в луганской команде до конца сезона

Аллахьяр назвал сумму выкупа своего контракта для Зари

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Форвард "Зари" Аллахьяр Сайядманеш рассказал о деталях своего арендного соглашения с луганским клубом, отметив, что хотел бы остаться в команде до конца текущего сезона.

"Мой контракт с "Зарей" истекает в декабре. Хотел бы остаться до конца сезона.

3,5 миллиона евро — сумма выкупа, прописанная в моем контракте. Если "Заря" захочет, то купит меня", — сказал Аллахьяр.

Напомним, что Аллахьяр присоединился к "Заре" на правах аренды из "Фенербахче" в октябре прошлого года и был признан лучшим игроком команды Виктора Скрипника в прошлом сезоне.

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В статье: Заря (Луганск) Алаххьяр Сайадманеш
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2021 в 19:05
надо брать, пока траоре с травмой
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0
0
unnamed (Cape May)
30.09.2021 в 18:34
Надо выкупать и перепродавать. Алаххяр обладает скоростью, дриблингом. Он цепкий игрок и пашет в отборе норм. Но скорее всего Заря профукает возможность. Можно было бы его перепродать хотя бы.
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+3
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янковский ян (Запорожье)
30.09.2021 в 18:46
Да но нужно понимать что его потом за эти деньги купят. Вряд-ли это большие деньги и большой риск
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0
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Hottabich111
30.09.2021 в 19:02
они ж еще и заработать на нем хотят ) а кто его купит хотя бы за 5? Реал за Лунина сколько заплатил?
0
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