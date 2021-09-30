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Аллахьяр назвал сумму выкупа своего контракта для Зари
Иранец заявил, что хотел бы остаться в луганской команде до конца сезона
фото - Олександр Приходько
Форвард "
"Мой контракт с "Зарей" истекает в декабре. Хотел бы остаться до конца сезона.
3,5 миллиона евро — сумма выкупа, прописанная в моем контракте. Если "Заря" захочет, то купит меня", — сказал Аллахьяр.
Напомним, что Аллахьяр присоединился к "Заре" на правах аренды из "Фенербахче" в октябре прошлого года и был признан лучшим игроком команды Виктора Скрипника в прошлом сезоне.
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