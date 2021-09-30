Аллахьяр назвал сумму выкупа своего контракта для Зари

Форвард " Зари " Аллахьяр Сайядманеш рассказал о деталях своего арендного соглашения с луганским клубом, отметив, что хотел бы остаться в команде до конца текущего сезона.

"Мой контракт с "Зарей" истекает в декабре. Хотел бы остаться до конца сезона.

3,5 миллиона евро — сумма выкупа, прописанная в моем контракте. Если "Заря" захочет, то купит меня", — сказал Аллахьяр.

Напомним, что Аллахьяр присоединился к "Заре" на правах аренды из "Фенербахче" в октябре прошлого года и был признан лучшим игроком команды Виктора Скрипника в прошлом сезоне.