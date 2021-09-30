Президент Вереса: Играть в Ровно весной - это реальная перспектива

Президент " Вереса " Иван Надеин рассказал о том, как идет ход строительных работ на стадионе "Авангард" в Ровном.

"Даже за последнюю неделю сделали уже очень много. На объекте уже практически завершен отделки помещений, фасад, трибуны. И самое главное - начали закладывать газон. Нынешние темпы работ - самые высокие, которые знает этот стадион с начала его реконструкции. Потому 150-160 человек здесь раньше никогда не работали одновременно, как это происходит сейчас.

Есть энергия города, включились в процесс область и государство. И это именно то, чего мы стремились достичь.

До конца года планируем завершить первую очередь, подать документы на ввод объекта в эксплуатацию и играть в Ровно весной - это реальная перспектива.

Из выделенных государством ста миллионов гривен - большую часть генподрядчик уже освоил. Думаю, за октябрь с таким темпом работ эти средства используют полностью. И мы будем рассчитывать на дальнейшую поддержку. Ведь работа на объекте кипит и именно такие объекты должно быть заинтересовано поддерживать государство", - сказал Надеин.