Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Вереса: Играть в Ровно весной - это реальная перспектива
Иван Надеин надеется, что к весне стадион авангард будет готов принимать матчи УПЛ
uaf.ua
Президент "
"Даже за последнюю неделю сделали уже очень много. На объекте уже практически завершен отделки помещений, фасад, трибуны. И самое главное - начали закладывать газон. Нынешние темпы работ - самые высокие, которые знает этот стадион с начала его реконструкции. Потому 150-160 человек здесь раньше никогда не работали одновременно, как это происходит сейчас.
Есть энергия города, включились в процесс область и государство. И это именно то, чего мы стремились достичь.
До конца года планируем завершить первую очередь, подать документы на ввод объекта в эксплуатацию и играть в Ровно весной - это реальная перспектива.
Из выделенных государством ста миллионов гривен - большую часть генподрядчик уже освоил. Думаю, за октябрь с таким темпом работ эти средства используют полностью. И мы будем рассчитывать на дальнейшую поддержку. Ведь работа на объекте кипит и именно такие объекты должно быть заинтересовано поддерживать государство", - сказал Надеин.
Популярное сейчас
- Минай выбирает тренера из двух специалистов, работавших в УПЛ - источник
- (Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук
- Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтёра, Ворскла замыкает ТОП-3. Таблица УПЛ 2021/22
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила