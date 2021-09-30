Мораес: Посылаю позитивную энергию для Траоре

Нападающий " Шахтера " Жуниор Мораес завершил реабилитацию после травмы крестообразных связок. Большую часть этого времени Мораес провел в Бразилии на базе Коринтианса под наблюдением физиотерапевта Лучано Росси, а заключительный этап восстановления прошел в Испании.

"Последние дни были очень сложными. Иногда мы занимались с физиотерапевтом по три раза в день. Лучано – фантастический специалист. Он сказал мне, что если я буду выполнять все, что мы запланировали, то вернусь на поле еще сильнее.

Посылаю позитивную энергию для Траоре. Я сам вернулся после очень сложной травмы. Моя жена плакала вчера, потому что она знает, насколько много боли приносят подобные травмы. Поэтому я поддерживаю его и хочу, чтобы он выздоровел как можно скорее", – поделился Мораес.