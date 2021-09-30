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Мораес: Посылаю позитивную энергию для Траоре

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразилец сам только вернулся после тяжелой травмы

Мораес: Посылаю позитивную энергию для Траоре

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес завершил реабилитацию после травмы крестообразных связок. Большую часть этого времени Мораес провел в Бразилии на базе Коринтианса под наблюдением физиотерапевта Лучано Росси, а заключительный этап восстановления прошел в Испании.

"Последние дни были очень сложными. Иногда мы занимались с физиотерапевтом по три раза в день. Лучано – фантастический специалист. Он сказал мне, что если я буду выполнять все, что мы запланировали, то вернусь на поле еще сильнее.

Посылаю позитивную энергию для Траоре. Я сам вернулся после очень сложной травмы. Моя жена плакала вчера, потому что она знает, насколько много боли приносят подобные травмы. Поэтому я поддерживаю его и хочу, чтобы он выздоровел как можно скорее", – поделился Мораес.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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fokstrot2009 (Харьков)
01.10.2021 в 00:03
И мы желаем, скорейшего выздоровления!
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Romb_DK (Київ)
30.09.2021 в 23:17
"Посилаю позитивну енергію для Траоре" . Прям Алан Чумак. Траоре в шапочці з фольги вже поставив перед монітором на зарядку бутиль води.
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