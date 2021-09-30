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Мораес: Посылаю позитивную энергию для Траоре
Бразилец сам только вернулся после тяжелой травмы
shakhtar.com
Нападающий "
"Последние дни были очень сложными. Иногда мы занимались с физиотерапевтом по три раза в день. Лучано – фантастический специалист. Он сказал мне, что если я буду выполнять все, что мы запланировали, то вернусь на поле еще сильнее.
Посылаю позитивную энергию для Траоре. Я сам вернулся после очень сложной травмы. Моя жена плакала вчера, потому что она знает, насколько много боли приносят подобные травмы. Поэтому я поддерживаю его и хочу, чтобы он выздоровел как можно скорее", – поделился Мораес.
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