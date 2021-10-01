Шахтер начал подготовку к матчу Динамо

" Шахтер " начал подготовку к матчу 10-го тура УПЛ с "Динамо".

В четверг, 30 сентября, команда сначала провела теоретическое занятие.

Потом тем, кто играл в матче против "Интера" были предложены квадраты и восстановительная работа, а остальных ждала разминка, упражнения на пас и прием мяча, а также двусторонка с воспитанниками академии – 2 тайма по 20 минут.

В общей сложности сессия длилась час.

За тренировкой со стороны наблюдал прилетевший в Киев Жуниор Мораес, который в последние месяцы восстанавливался после травмы.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в это воскресенье, 3 октября, на НСК "Олимпийский". Начало в 19:30.