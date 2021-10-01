Севидов: Отставка Кобина не прогнозировалась, но трагедии не произошло

Украинский специалист Александр Севидов, в свое время консультировавший "Минай", прокомментировал уход с поста главного тренер закарпатцев Василия Кобина.

"К первой команде "Миная" я отношения не имею. Слежу за выступлениями команды со стороны. Знаю, что Василий Кобин еще вчера проводил тренировку. Если же руководство клуба приняло такое решение, значит, они посчитали нужным так сделать. Тренерская судьба всегда такая. Валерий Лобановский тоже говорил в свое время, что как бы команда не играла, но если нет результата, тренера рано или поздно уволят. Поэтому, когда такое происходит с любым из моих коллег, немного грустно. Но такая тренерская доля, от этого никуда не денешься. Это часть работы. Не вижу трагедии в уходе Кобина, но в то же время не могу сказать, что его отставка витала в воздухе.

На мой взгляд, из тех матчей, которые видел, не могу сказать, что это худший старт. Есть целая группа команд, которые примерно одного уровня. Провальным старт "Миная" в новом сезоне УПЛ я не считаю, и не согласен с мнением, что подобранный состав не способен решать поставленные задачи. Хотя, конечно, удачным его тоже назвать не могу. Конечно, руководство любого клуба хочет, чтобы их команда выигрывала.

Думаю, что серьезных изменений в команде как минимум до зимнего перерыва не будет. Надо будет находить внутренние резервы. Это не только мастерство, это характер, тактическая и стратегическая работа. Тем не менее, в любом случае, кто бы не пришел на место Кобина, Николай Цымбал или какой-то другой тренер, в любом случае для команды это будет встряска.