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Денис Свитюха: Сейчас все команды в УПЛ бьются

Премьер-лига
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Хавбек "Мариуполя" рассказал о подготовке к матчу с "Рухом"

Денис Свитюха: Сейчас все команды в УПЛ бьются

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Денис Свитюха поделился ожиданиями от матча против "Руха" в 10-м туре УПЛ.

- С "Рухом" будет бой?

- Да, будет тяжело. Ожидаю хороший матч. На мой взгляд, на первый план выйдут бойцовские качества. Сейчас все команды в чемпионате бьются. Мы также будем биться, стараться, и надеюсь, удастся победить.

- В минувшем туре азовцы на выезде на последних минутах уступили "Александрии". Чего не хватило команде в той игре?

- Первый тайм у нас не получился. Может быть какими-то расслабленными вышли на поле. Во втором тайме прибавили, стали более агрессивно вступать в борьбу, в отбор. Стали создавать моменты. Жаль, что не удалось реализовать их. Очень обидно, что пропустили в конце.

- Практически месяц "Мариуполь" играл на выезде и вот, наконец, домашняя игра. В матче с "Рухом" родные стены помогут?

- Думаю, что да. Мы надеемся, что болельщики придут на трибуны и помогут нам. Их поддержка дополнительно нас мотивирует. Нам надо вылезть из этой ситуации.

- Накануне матча с "Александрией" к команде присоединились два легионера. Новички уже вписались в коллектив?

- У нас хороший коллектив. Мы всех новичков хорошо принимаем. Думаю, Петар и Стефан нам помогут.

- Взаимопонимание на поле уже нашли с ними?

- Футбол есть футбол и ничего выдумывать не надо. К тому же они немного понимают русский. Поэтому все будет хорошо", - сказав Свитюха.

Напомним, матч "Мариуполь" - "Рух" состоится сегодня, 1 октября в Мариуполе. Начало - в 19:30.

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В статье: ФК Мариуполь Рух (Львов) Денис Свитюха
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Источник:
ФК Мариуполь

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