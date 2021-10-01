Денис Свитюха: Сейчас все команды в УПЛ бьются

Полузащитник "Мариуполя" Денис Свитюха поделился ожиданиями от матча против "Руха" в 10-м туре УПЛ.

- С "Рухом" будет бой?

- Да, будет тяжело. Ожидаю хороший матч. На мой взгляд, на первый план выйдут бойцовские качества. Сейчас все команды в чемпионате бьются. Мы также будем биться, стараться, и надеюсь, удастся победить.

- В минувшем туре азовцы на выезде на последних минутах уступили "Александрии". Чего не хватило команде в той игре?

- Первый тайм у нас не получился. Может быть какими-то расслабленными вышли на поле. Во втором тайме прибавили, стали более агрессивно вступать в борьбу, в отбор. Стали создавать моменты. Жаль, что не удалось реализовать их. Очень обидно, что пропустили в конце.

- Практически месяц "Мариуполь" играл на выезде и вот, наконец, домашняя игра. В матче с "Рухом" родные стены помогут?

- Думаю, что да. Мы надеемся, что болельщики придут на трибуны и помогут нам. Их поддержка дополнительно нас мотивирует. Нам надо вылезть из этой ситуации.

- Накануне матча с "Александрией" к команде присоединились два легионера. Новички уже вписались в коллектив?

- У нас хороший коллектив. Мы всех новичков хорошо принимаем. Думаю, Петар и Стефан нам помогут.

- Взаимопонимание на поле уже нашли с ними?

- Футбол есть футбол и ничего выдумывать не надо. К тому же они немного понимают русский. Поэтому все будет хорошо", - сказав Свитюха.

Напомним, матч "Мариуполь" - "Рух" состоится сегодня, 1 октября в Мариуполе. Начало - в 19:30.