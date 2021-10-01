Ворскла - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Ворскла" находится на третьем месте турнирной таблицы и в десятом туре имеет отличную возможность укрепить позиции. Ведь в Полтаву приедет один из аутсайдеров турнира "Ингулец". Матч, который не сулит зрелища, но который может подарить напряжение и интригу.

Игра 10-го тура УПЛ состоится в Полтаве второго октября 2021-го года. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | Прямую видеотрансляцию обеспечит телеканал "Футбол 2". Начало прямого эфира – 19:25.

Также напомним, что в разделе "Премьер - лига" на нашем сайте вы можете найти анонс, отчет об игре, а также полный и подробный видеообзор матча. На странице сайта в YouTube "Подкасты UA-Футбол" >>> доступны аудиотрансляции топ-матчей Украины и мира. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.