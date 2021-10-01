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Ворскла - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ворскла - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" находится на третьем месте турнирной таблицы и в десятом туре имеет отличную возможность укрепить позиции. Ведь в Полтаву приедет один из аутсайдеров турнира "Ингулец". Матч, который не сулит зрелища, но который может подарить напряжение и интригу.

Игра 10-го тура УПЛ состоится в Полтаве второго октября 2021-го года. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | Прямую видеотрансляцию обеспечит телеканал "Футбол 2". Начало прямого эфира – 19:25.

Также напомним, что в разделе "Премьер - лига" на нашем сайте вы можете найти анонс, отчет об игре, а также полный и подробный видеообзор матча. На странице сайта в YouTube "Подкасты UA-Футбол" >>> доступны аудиотрансляции топ-матчей Украины и мира. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
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