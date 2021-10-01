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Монзуль будет работать на Классическом на VAR. Судейские назначения на 10-й тур УПЛ

Премьер-лига
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Судейский комитет УАФ определился с назначениями на очередной тур

Монзуль будет работать на Классическом на VAR. Судейские назначения на 10-й тур УПЛ

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 10-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.

10-й тур

1 октября (пятница)

"Мариуполь" - "Рух". Мариуполь. Стадион им. В. С. Бойко. 19.30. Арбитр - Алексей Деревинский. (Хмельницкий)

2 октября (суббота)

"Колос" - "Черноморец". Ковалевка. Стадион "Колос". 14.00. Арбитр - Ярослав Козык. (Мукачево)

"Львов" - "Днепр-1". Тернополь. Городской стадион им. Р. Шухевича. 17.00. Арбитр - Виктор Копиевский. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Николай Балакин. (Киевская обл.)

"Ворскла" - "Ингулец". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 19.30. Арбитр - Сергей Бойко (Киевская обл.)

3 октября (воскресенье)

"Верес" - "Александрия". Луцк. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Евгений Арановский. (Киев)

"Заря" - "Десна". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 17.00. Арбитр - Андрей Коваленко . (Полтава), Арбитр VAR - Максим Козыряцкий. (Запорожье)

"Металлист 1925" - "Минай". Харьков. ОСК "Металлист". 17.00. Арбитр - Виталий Романов. (Днепр)

"Динамо" - "Шахтер". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Александр Шандор (Львов), Арбитр VAR - Екатерина Монзуль (Харьков)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Serhio79 (Kyiv)
01.10.2021 в 12:50
Шановна редакціє,враховуючи династичність суддівської професії невже так складно писати ПІБ арбітрів повністю? Матч "Динамо" - "Шахтар" судитиме Олександр Андрійович Шандор, син відомого українського рефері, що часто судив "українське класичне" Андрія Арпадовича Шандора
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