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Монзуль будет работать на Классическом на VAR. Судейские назначения на 10-й тур УПЛ
Судейский комитет УАФ определился с назначениями на очередной тур
Фото - Олександр Приходько
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 10-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.
10-й тур
1 октября (пятница)
"Мариуполь" - "Рух". Мариуполь. Стадион им. В. С. Бойко. 19.30. Арбитр - Алексей Деревинский. (Хмельницкий)
2 октября (суббота)
"Колос" - "Черноморец". Ковалевка. Стадион "Колос". 14.00. Арбитр - Ярослав Козык. (Мукачево)
"Львов" - "Днепр-1". Тернополь. Городской стадион им. Р. Шухевича. 17.00. Арбитр - Виктор Копиевский. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Николай Балакин. (Киевская обл.)
"Ворскла" - "Ингулец". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 19.30. Арбитр - Сергей Бойко (Киевская обл.)
3 октября (воскресенье)
"Верес" - "Александрия". Луцк. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Евгений Арановский. (Киев)
"Заря" - "Десна". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 17.00. Арбитр - Андрей Коваленко . (Полтава), Арбитр VAR - Максим Козыряцкий. (Запорожье)
"Металлист 1925" - "Минай". Харьков. ОСК "Металлист". 17.00. Арбитр - Виталий Романов. (Днепр)
"Динамо" - "Шахтер". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Александр Шандор (Львов), Арбитр VAR - Екатерина Монзуль (Харьков)
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