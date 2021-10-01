Севидов - о травме Траоре: Шахтёр обязан решить эту проблему

Украинский специалист Александр Севидов для Youtube-канала UA-Футбол поделился мнением о форварде донецкого "Шахтера" Лассине Траоре.

- Насколько значительной является потеря Траоре для "Шахтера"?

- Это действительно большая потеря, потому что центрфорвард для наших клубов достаточно редкое явление, чтобы хороший был, забивной.

Травма будет очень тяжелая, судя по динамике движения форварда под соперника. Единственное, что эти парни более выносливые, чем светлые, поэтому он не корячился и не бился в конвульсиях. Такую тяжелую травму он перенес стойко. Эта травма действительно потеря. Насколько она скажется на донецком "Шахтере"? Они не могут страдать только от потери одного игрока.

Де Дзерби, наверное в этом плане правильно сказал, что у него есть группа игроков, которые могут заменить. Есть футболисты, которые выполняют определенную роль в команде. У Траоре есть, может, и недостатки в игре и достаточно много. Но он ставит точку, он это умеет. Траоре достаточно часто забивает и это уже показал на протяжении игр в чемпионатах, еврокубках и сборной своей.

Насколько успешно заменят Траоре? Исходя из статуса донецкого клуба "Шахтер" обязан решить эту проблему", - сказал Севидов.

Напомним, Траоре получил травму в матче против "Интера" (0:0) в Лиге чемпионов. Футболисту предстоит операция.