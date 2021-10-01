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Колос - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Колос" - "Черноморец", украинская Премьер-лига, 2 октября 2021
Фото: ФК Колос
Ковалевский "Колос" проведет второй матч подряд на домашнем стадионе. Неделю назад коллектив Кузнецова проиграл "Ворскле", опустившись еще ниже в турнирной таблице. Пока смена тренера не дает положительный эффект, на который надеялось руководство.
У "Черноморца" также дела идут непросто. В прошлом туре одесситы на одном дыхании провели первый тайм с "Ингульцом", однако после этого сильно сдали, справедливо упустив минимальное преимущество. В эту субботу молодой коллектив Мороза сыграет с еще одним клубом из нижней части таблицы, сделав попытку добыть еще одну победу в элите.
Смотрите матч 10-го тура УПЛ в субботу, 2-го октября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Колос" - "Черноморец" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Колос" - "Черноморец"
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