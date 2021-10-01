Колос - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Ковалевский "Колос" проведет второй матч подряд на домашнем стадионе. Неделю назад коллектив Кузнецова проиграл "Ворскле", опустившись еще ниже в турнирной таблице. Пока смена тренера не дает положительный эффект, на который надеялось руководство.

У "Черноморца" также дела идут непросто. В прошлом туре одесситы на одном дыхании провели первый тайм с "Ингульцом", однако после этого сильно сдали, справедливо упустив минимальное преимущество. В эту субботу молодой коллектив Мороза сыграет с еще одним клубом из нижней части таблицы, сделав попытку добыть еще одну победу в элите.

Смотрите матч 10-го тура УПЛ в субботу, 2-го октября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Колос" - "Черноморец" будет доступна на платформе Oll.tv.