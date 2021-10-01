Динамо объявило претендентов на звание лучшего игрока сентября

"Динамо" объявило претендентов на звание лучшего игрока месяца в сентябре.

По итогам послематчевых опросов сформировалась пятерка номинантов на данное звание - Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Денис Гармаш, Виталий Миколенко и Виталий Буяльский.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Динамо" в Telegram.