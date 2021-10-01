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Динамо объявило претендентов на звание лучшего игрока сентября
Голосование проходит в Telegram
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" объявило претендентов на звание лучшего игрока месяца в сентябре.
По итогам послематчевых опросов сформировалась пятерка номинантов на данное звание - Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Денис Гармаш, Виталий Миколенко и Виталий Буяльский.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Динамо" в Telegram.
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Источник:ФК Динамо Киев
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