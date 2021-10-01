Капитан Ворсклы может пропустить матч с Ингульцом

В рамках 10-го тура УПЛ "Ворскла" будет принимать на своем поле "Ингулец". Матч состоится 2 октября и начнется в 19:30.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, защитник и капитан полтавчан Владимир Чеснаков, покинувший поле в предыдущем матче — с "Колосом" из-за сильного ушиба, лишь вчера начал тренироваться по индивидуальной программе, и вряд ли главный тренер Юрий Максимов рискнет сразу бросить его в бой.

Тем более, что впереди октябрьская пауза в чемпионате УПЛ, вызванная участием национальной сборной Украины в отборочных матчах мирового форума и у 33-летнего футболиста будет возможность, не форсируя события, как следует восстановиться.

Напомним, что "Ворскла" занимает третье место, набрав 18 очков.