Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Ворсклы может пропустить матч с Ингульцом
Владимир Чеснаков начал тренироваться по индивидуальной программе
Фото: ФК Ворскла
В рамках 10-го тура УПЛ "Ворскла" будет принимать на своем поле "Ингулец". Матч состоится 2 октября и начнется в 19:30.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, защитник и капитан полтавчан Владимир Чеснаков, покинувший поле в предыдущем матче — с "Колосом" из-за сильного ушиба, лишь вчера начал тренироваться по индивидуальной программе, и вряд ли главный тренер Юрий Максимов рискнет сразу бросить его в бой.
Тем более, что впереди октябрьская пауза в чемпионате УПЛ, вызванная участием национальной сборной Украины в отборочных матчах мирового форума и у 33-летнего футболиста будет возможность, не форсируя события, как следует восстановиться.
Напомним, что "Ворскла" занимает третье место, набрав 18 очков.
Популярное сейчас
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
- У них роман? Беленюк неожиданно взялся тренировать Белодед
- Севидов: Отставка Кобина не прогнозировалась, но трагедии не произошло
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтёра, Ворскла замыкает ТОП-3. Таблица УПЛ 2021/22
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО