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Капитан Ворсклы может пропустить матч с Ингульцом

Премьер-лига
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Владимир Чеснаков начал тренироваться по индивидуальной программе

Капитан Ворсклы может пропустить матч с Ингульцом

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В рамках 10-го тура УПЛ "Ворскла" будет принимать на своем поле "Ингулец". Матч состоится 2 октября и начнется в 19:30.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, защитник и капитан полтавчан Владимир Чеснаков, покинувший поле в предыдущем матче — с "Колосом" из-за сильного ушиба, лишь вчера начал тренироваться по индивидуальной программе, и вряд ли главный тренер Юрий Максимов рискнет сразу бросить его в бой.

Тем более, что впереди октябрьская пауза в чемпионате УПЛ, вызванная участием национальной сборной Украины в отборочных матчах мирового форума и у 33-летнего футболиста будет возможность, не форсируя события, как следует восстановиться.

Напомним, что "Ворскла" занимает третье место, набрав 18 очков.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Meta-ratings

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