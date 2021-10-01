Федорчук: То, что Мариуполь на дне турнирной таблицы - это нехватка опыта

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук поделился ожиданиями от матча с "Мариуполем".

"То, что "Мариуполь" на дне турнирной таблицы – это нехватка опыта. Но по игре заметно, что у них неплохие атакующие игроки. Для нас самое главное – не пропустить их контратаки. Мы уважаем соперника, но едем в Мариуполь побеждать", – сказал Федорчук.