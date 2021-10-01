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Федорчук: То, что Мариуполь на дне турнирной таблицы - это нехватка опыта

Премьер-лига
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Хавбек "Руха" - о подготовке команды к матчу с "азовцами"

Федорчук: То, что Мариуполь на дне турнирной таблицы - это нехватка опыта

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук поделился ожиданиями от матча с "Мариуполем".

"То, что "Мариуполь" на дне турнирной таблицы – это нехватка опыта. Но по игре заметно, что у них неплохие атакующие игроки. Для нас самое главное – не пропустить их контратаки. Мы уважаем соперника, но едем в Мариуполь побеждать", – сказал Федорчук.

Напомним, матч 10-го тура УПЛ "Мариуполь" - "Рух" состоится сегодня, 1 октября в Мариуполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

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В статье: ФК Мариуполь Валерий Федорчук Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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