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Федорчук: То, что Мариуполь на дне турнирной таблицы - это нехватка опыта
Хавбек "Руха" - о подготовке команды к матчу с "азовцами"
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук поделился ожиданиями от матча с "Мариуполем".
"То, что "Мариуполь" на дне турнирной таблицы – это нехватка опыта. Но по игре заметно, что у них неплохие атакующие игроки. Для нас самое главное – не пропустить их контратаки. Мы уважаем соперника, но едем в Мариуполь побеждать", – сказал Федорчук.
Напомним, матч 10-го тура УПЛ "Мариуполь" - "Рух" состоится сегодня, 1 октября в Мариуполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.
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