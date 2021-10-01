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Шевчук: Между Динамо и Шахтером будет очень жестокая битва, аналогов которой не было в последние три года
Очередное классическое уже в воскресенье
фото - Олександр Приходько
Экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился своим ожиданием от предстоящего матча 10-го тура УПЛ между "
"Будет очень жесткая битва, аналогов которой в последние три года не было. "Шахтер" проиграл предыдущий чемпионат, а это очень большой раздражитель. Пришел новый тренер - Роберто Де Дзерби. Это человек с очень сильным характером. В матче за Суперкубок было много единоборств, мы это видели. Понятно, что здесь на кону стоял трофей, но игра чемпионата очень важна, потому что как для "Шахтера", так и для "Динамо" чемпионат Украины - это самый важный турнир.
Однозначно, мотивация "Динамо" будет очень большая. Все будет идти от Луческу, который заряжает футболистов. Конечно, Луческу захочет реабилитироваться после "Баварии", сложного матча, который проигран по всем параметрам. Я считаю, что это был худший матч под руководством Луческу. Поэтому игра с "Шахтером" будет очень жесткой. Ожидаю украинского классико по всем параметрам", - отметил Шевчук.
Напеним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 3 октября. Начало в 19:30.
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