  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дентиньо ведет переговоры с Коринтиансом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дентиньо ведет переговоры с Коринтиансом

Премьер-лига
(1 голосов)

Судя по всему, зимой бразилец покинет Шахтер

Дентиньо ведет переговоры с Коринтиансом

Новина українською

32-летний универсал "Шахтера" Дентиньо, вероятно, скоро покинет донецкий клуб.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года и бразилец не горит желанием его продлевать.

Более того, как сообщает Torcedores, несколько последних месяцев футболист ведет переговоры о возвращении в "Коринтианс" на правах свободного агента.

Напомним, что в нынешнем сезоне Дентиньо сыграл за "горняков" 4 матча, в которых забил 1 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Коринтианс (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Torcedores

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
hajo32
01.10.2021 в 18:30
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...