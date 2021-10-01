Дентиньо ведет переговоры с Коринтиансом

32-летний универсал " Шахтера " Дентиньо, вероятно, скоро покинет донецкий клуб.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года и бразилец не горит желанием его продлевать.

Более того, как сообщает Torcedores, несколько последних месяцев футболист ведет переговоры о возвращении в "Коринтианс" на правах свободного агента.

Напомним, что в нынешнем сезоне Дентиньо сыграл за "горняков" 4 матча, в которых забил 1 гол.