Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дентиньо ведет переговоры с Коринтиансом
Судя по всему, зимой бразилец покинет Шахтер
32-летний универсал "
Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года и бразилец не горит желанием его продлевать.
Более того, как сообщает Torcedores, несколько последних месяцев футболист ведет переговоры о возвращении в "Коринтианс" на правах свободного агента.
Напомним, что в нынешнем сезоне Дентиньо сыграл за "горняков" 4 матча, в которых забил 1 гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Torcedores
Популярное сейчас
- Стала известна зарплата Юрия Вернидуба в Шерифе
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
- Звезду Мирчи Луческу в Донецке залили синей краской
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
hajo32
01.10.2021 в 18:30
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...