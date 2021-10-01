  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Милевский назвал самого перспективного украинского футболиста
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милевский назвал самого перспективного украинского футболиста

Премьер-лига
(1 голосов)

И он из Динамо

Милевский назвал самого перспективного украинского футболиста

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Милевский высказал свое мнение о самых перспективных украинских футболистах.

- Кто для тебя сейчас самый перспективный украинский футболист?

– Наверное, Цыганков. Миколенко мне очень нравится. В "Динамо" мне многие нравятся. Только с позитивной стороны могу о всех говорить. Можно назвать Зинченко, Малиновского. Многие нравятся.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Виктор Цыганков Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ходят Слухи

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
01.10.2021 в 20:27
А "перспективный" это до скольки лет можно таковым считать?
Ответить
0
0
alext1467 (Kiev)
01.10.2021 в 20:38
В Голландии и Бельгии до 19, в Украине до 29.
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
01.10.2021 в 20:24
А кормилец?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...