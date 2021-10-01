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Милевский назвал самого перспективного украинского футболиста
И он из Динамо
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Экс-игрок сборной Украины Артем Милевский высказал свое мнение о самых перспективных украинских футболистах.
- Кто для тебя сейчас самый перспективный украинский футболист?
– Наверное, Цыганков. Миколенко мне очень нравится. В "Динамо" мне многие нравятся. Только с позитивной стороны могу о всех говорить. Можно назвать Зинченко, Малиновского. Многие нравятся.
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Источник:Ходят Слухи
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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
01.10.2021 в 20:27
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alext1467 (Kiev)
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kukarekin (Одесса)
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