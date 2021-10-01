Гура: Обидно, что с Динамо бодались-бодались, а в итоге получили баранку

Главный тренер " Александрии " Юрий Гура высказался о стартовом отрезке команды в нынешнем сезоне.

— После "Динамо" я действительно плохо спал (смеется). А вообще-то после всех матчей не сильно спится. Оно ведь как: события игры в голове крутятся, хочется побыстрее посмотреть видео некоторых моментов. Зачастую бывает, что когда после выездных поединков возвращаемся домой, то по дороге просматриваю интересующие эпизоды на планшете. Потом смотрю еще и дома, а на следующий день делаю это и со своими помощниками. Сидим, обсуждаем, думаем…

— Каким образом, по-вашему, можно бороться с необъективным или некачественным судейством?

— Если честно, то мне вообще не хочется комментировать тему, связанную с судейством.

— Моральное и физическое состояние подопечных накануне поединка с "Мариуполем" как оценили бы?

— Вроде бы физически некоторые ребята должны были выглядеть хорошо, так как мы дали им возможность немного отдохнуть, и они не поехали на кубковый матч с симферопольской "Таврией". А вот морально футболистам было тяжеловато, так как в том же матче с "Динамо" пропустить в компенсированное ко второму тайму время единственный мяч — это серьезное психологическое потрясение. Обиднее вдвойне, что в Киеве бодались-бодались, а в итоге получили "баранку". Но после матча с "Динамо" вроде восстановились. Сейчас думаем уже о предстоящей игре — с "Вересом".