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Гура: Обидно, что с Динамо бодались-бодались, а в итоге получили баранку

Премьер-лига
(1 голосов)

Горожане пропустили в самой концовке матча

Гура: Обидно, что с Динамо бодались-бодались, а в итоге получили баранку

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура высказался о стартовом отрезке команды в нынешнем сезоне.

— После "Динамо" я действительно плохо спал (смеется). А вообще-то после всех матчей не сильно спится. Оно ведь как: события игры в голове крутятся, хочется побыстрее посмотреть видео некоторых моментов. Зачастую бывает, что когда после выездных поединков возвращаемся домой, то по дороге просматриваю интересующие эпизоды на планшете. Потом смотрю еще и дома, а на следующий день делаю это и со своими помощниками. Сидим, обсуждаем, думаем…

— Каким образом, по-вашему, можно бороться с необъективным или некачественным судейством?

— Если честно, то мне вообще не хочется комментировать тему, связанную с судейством.

— Моральное и физическое состояние подопечных накануне поединка с "Мариуполем" как оценили бы?

— Вроде бы физически некоторые ребята должны были выглядеть хорошо, так как мы дали им возможность немного отдохнуть, и они не поехали на кубковый матч с симферопольской "Таврией". А вот морально футболистам было тяжеловато, так как в том же матче с "Динамо" пропустить в компенсированное ко второму тайму время единственный мяч — это серьезное психологическое потрясение. Обиднее вдвойне, что в Киеве бодались-бодались, а в итоге получили "баранку". Но после матча с "Динамо" вроде восстановились. Сейчас думаем уже о предстоящей игре — с "Вересом".

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Комментарии (5)
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Gerd Muller (Житомир)
01.10.2021 в 22:16
Така велика втрата аж 1 очка. А от Динамо могло втратити 2 очка. Ось через це і сум.
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
01.10.2021 в 21:56
Товкач ты осовый.
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
01.10.2021 в 21:29
Так ведь сливать матчи Динамо,это в традициях Александрии.Это еще от Шарана!
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+1
-4
Golfik25 (Киев)
01.10.2021 в 21:21
В смысле бодались? 1 удар в створ за всю игру, автобус. 2 недели прошло с игры, а у этого физрука, всё ещё горит пердак.
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+5
-1
Pianist (Киев)
01.10.2021 в 21:01
Как же задело! А бабки Рината были так близки! Как и весной, когда Шарана чуть инсульт не хватил!…
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+3
-1


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