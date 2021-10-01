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Федецкий: Если бы Геллер любил футбол, как Ярославский и Ахметов, для Зари все было бы по-другому
Есть и такое мнение
24 канал
Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий в свете последних неудач
— Что в нынешней ситуации делать Скрипнику, как произвести встряску в команде?
— Единственный вариант — собрать опытных игроков, в любой команде есть костяк из четырех-пяти таких футболистов, сесть с ними и поговорить по-мужски. Футбол — это такой вид спорта, где нужно быть дипломатом, со всеми находить общий язык. Есть такие моменты, где нужно использовать не только метод пряника, но и метод кнута. Мне кажется, если Скрипник так поговорит с опытными ребятами, они передадут его идеи в коллектив и все наладится.
— Заря провела провальную трансферную кампанию летом. Ушли лидеры — Иванисеня, Юрченко, Василь, Абу Ханна. Вместо них были подписаны свободные агенты или игроки, взятые в аренду, которых нельзя назвать достойной заменой. Кто виновен в этом — руководство, Скрипник или это суровая реальность, с которой Заре придется жить в украинских реалиях?
— Понятное дело, что Скрипник тут не причем. Винить тренера в этом ни в коем случае нельзя. Здесь нужно смотреть глобально. В первую очередь, на финансовые возможности клуба, видение президента — что он хочет от команды, какой вектор направления развития клуба. Если это все сопоставить, то придем к общему знаменателю.
Мне кажется, что тут все зависит от клуба, их финансовых возможностей и вложений президента. Ярославский всеми методами показывает, что хочет вернуть Металлист — проводит реконструкцию стадиона, подписывает хороших игроков, менеджмент работает с болельщиками.
— Как, по-вашему, себя проявляет Геллер на посту президента Зари?
— Не так, как хотелось бы. У него не то видение, как у Ахметова и Ярославского. Возможно, из-за этого и хромают результаты Зари в Европе. Если бы Геллер настолько сильно любил футбол, как Ярославский и Ахметов, все было бы по-другому.
— Вернемся к трансферной кампании Зари. Все лидеры луганчан ушли бесплатно, хотя можно было бы неплохо на них заработать, а затем укрепиться. Чья в этом вина?
— Однозначно и полностью — провал менеджмента. Хороших игроков нельзя отпускать бесплатно. С ними нужно договариваться минимум за год до конца контракта. Если не могут договориться, то искать какой-то компромисс. Какие-то деньги команда должна была заработать. За счет этого Заря могла усилиться, не скажу, что такими же сильными футболистами, но более молодыми и перспективными.
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