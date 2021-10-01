Целебный воздух Приазовья. Мариуполь - Рух 0:2

Накануне официальный транслятор в подводке к игре рассказывал, что оба наставника сделали выводы после поражений их команд в предыдущем туре, чуть изменив составы. На самом деле, как минимум Остап Маркевич делает выводы практически каждую неделю, учитывая неудачные результаты. Львовяне, впрочем, от зоны вылета далеко не оторвались и также особо не радуют ни результатами, ни игрой.

Команды бодро вошли в поединок, отвечая атаками на атаки. Да, угроз практически не было, но динамика радовала глаз. Хотя несколько раз серьёзно вступить в игру вратарям за четверть поединка пришлось: Свитюха здорово открылся на правом краю штрафной, обработав диагональ, но его выстрел с острого угла потащил Панькив. У противоположных ворот отличился Климчук: его дальний удар Кудрик забрал только со второй попытки.

К слову, последний эпизод отлично описывал матч в первом тайме: Климчук нагнетал, а Кудрик отбивал перед собой. Естественно, это рано или поздно должно было сыграть против хозяев. Эта комбинация сработала со второго раза, а предшествовал ей активный прессинг со стороны львовян. Удод ошибся, Климчук завершил нападение ударом с полукруга штрафной, Кудрик, как вы поняли, парировал, но точно на Таллеса - 0:1 и одиннадцатый подряд матч приазовцев с пропущенными мячами.

"Мариуполь", как и его болельщики на трибунах, как и все в этом мире, сразу поняли, что здесь ловить больше нечего, можно настраиваться на следующую игру и как-то потеряли интерес к происходящему на поле. Хозяевам даже до ворот Панькива не удавалось добираться, не говоря уже о том, чтобы создавать голкиперу проблемы.

"Рух" сознательно отдал мяч сопернику и до свистка на перерыв реализовал ещё одну свою контратаку. Чех неудачно катнул мяч на Меличенко, Климчук перехватил, левым краем убежал на свидание с вратарём и пробил мимо Кудрика. Спировский так медленно бежал за автором гола, что скорее всего проиграл бы забег на прямой даже спринтеру-колясочнику.

Хотя вторую половину приазовцы начали очень бодро. Со скоростями и желанием атаковать. Не хватало только финальной передачи и удара. В актив можно занести только штрафной, заработанный в течение первых 60 секунд. Однако Топалов пробил метров с двадцати хуже не придумаешь - даже не рядом со створом.

"Рух" всё это время ждал. И впервые после перерыва выстрелила команда Леонида Кучука уже на старте заключительной четверти. Кто, как не Климчук, должен был обострить своим забеганием к штрафной и выполнить идеальную передачу во вратарскую на Борячука, а некогда подающий надежды талант "Шахтёра" доказал, почему он сейчас выступает за команду вне борьбы за еврокубковую зону. Лучший шанс хозяев был похожим: прострел слева, Шостак на ближней штанге пробил мимо.

Собственно, это был единственный момент, о котором стоит упоминать после перерыва. Темп команды старались поддерживать хороший, но смысла в этом особого не было, учитывая, что хозяева не могли создать ничего.

Восьмое поражение в десяти играх текущего чемпионата у Остапа Маркевича. И пятнадцатое в 23-х в течение этого календарного года. А вот львовяне впервые в нынешнем сезоне побеждают в гостях. Вообще, все, кто приезжал нынешними летом и осенью в Мариуполь, выигрывали: "Десна", "Черноморец", "Заря" и теперь "Рух".

Камеры периодически выхватывали улыбающегося Маркевича-младшего. Видимо, это уже нервное.

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Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко

Главный арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)

ФК Мариуполь - Рух 0:2

Голы: Таллес Бренер 25, Юрий Климчук 37

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Максим Чех, Дмитрий Топалов, Олег Очеретько (Артур Микитишин 82), Стефан Спировский (Михаил Хромей 46), Марк Мампасси (Петар Босанчич 71), Денис Свитюха (Денис Шостак 46), Андрей Кулаков, Михаил Удод, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко (Александр Драмбаев 75)

Рух: Юрий Панькив, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Ярослав Мартынюк, Марьян Мысык, Даниил Кондраков (Андрей Борячук 59), Таллес Бренер (Остап Притула 65), Милош Стаменкович, Алексей Сыч, Роман Карасюк (Андрей Кухарук 75), Василий Рунич (Богдан Бойчук 65)

Предупреждения: Кирилл Меличенко 3, Михаил Удод 18, Дмитрий Топалов 20, Марк Мампасси 28, Петр Стасюк 56, Денис Шостак 61 - Юрий Климчук 3, Милош Стаменкович 46