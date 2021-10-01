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Итальянские клубы - наиболее неудобные соперники для украинских команд в еврокубках

Премьер-лига
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Заря в очередной раз подтвердила правило

Итальянские клубы - наиболее неудобные соперники для украинских команд в еврокубках

upl.ua

Новина українською

Итальянские клубы являются наиболее неудобными соперниками для представителей Украины в еврокубках.

Украинские команды провели уже 81 матч с итальянцами, в которых одержали 15 побед, 18 раз сыграли вничью и 48 раз проиграли, набрав 25,9 процентов очков.

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На данный момент украинские клубы пропустили уже 146 голов от итальянских команд, что также является наибольшим показателем во встречах с клубами других стран.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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