Итальянские клубы - наиболее неудобные соперники для украинских команд в еврокубках

Итальянские клубы являются наиболее неудобными соперниками для представителей Украины в еврокубках.

Украинские команды провели уже 81 матч с итальянцами, в которых одержали 15 побед, 18 раз сыграли вничью и 48 раз проиграли, набрав 25,9 процентов очков.

На данный момент украинские клубы пропустили уже 146 голов от итальянских команд, что также является наибольшим показателем во встречах с клубами других стран.