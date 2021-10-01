Львов - Днепр-1: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Олег Дулуб во главе "Львова" не проигрывает уже три матча. После ничьей с "Металлистом 1925" и победы в Кубке Украины над "Горняком-Спортом", львовяне одержали принципиальную победу над "Минаем" в чемпионате. Однако положение в таблице всё ещё шаткое, ведь команда делит место в зоне вылета и переходных матчей с тремя другими командами. Днепряне проиграли в прошлом туре "Заре" с унизительным счётом 0:4. Очевидно, что Игор Йовичевич будет настраивать своих ребят на убедительное возвращение к положительным эмоциям.

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Матч "Львов" - "Днепр-1" состоится в субботу, 2 октября на "Арене Львов", которая продолжает оставаться для львовского коллектива домашней. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по Киеву.

Увидеть игру в прямом эфире на ТВ вы сможете на "Футбол 2" - ищите канал у кабельных операторов, а также на спутниковом сервисе Xtra.tv.

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