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Остап Маркевич: Будем двигаться дальше и не опускать рук

Премьер-лига
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В Мариуполе все спокойно

Остап Маркевич: Будем двигаться дальше и не опускать рук

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 10-го тура УПЛ от "Руха" (0:2).

— Тяжелая игра получилась… Допустили, к сожалению, ошибки. Но это естественно. Одному 17 лет, другому 18 лет. Это дети. Отсюда и ошибки. Вот и все. На своих ошибках они будут учиться и расти как футболисты. Это не их вина, это естественный процесс. У них нет опыта.

— С чем связана замена Свитюха? Показалось, что до перерыва он был самым острым игроком команды?

— Это вынужденная замена. Он получил травму колена.

—На своем поле команда потерпела уже четыре поражения…

— Тяжело сказать, в чем причина. У команды нет опыта… Есть такая ситуация, будем из нее выходить.

— Недавно "Мариуполь" подписал контракт с двумя легионерами. Стоит ли ожидать еще новичков?

— Я неоднократно говорил, что нам необходимо усиление. Без серьезного и существенного усиления состава будут такие игры как сегодня. Будем двигаться дальше и не опускать рук. Будем пытаться сделать все, чтобы изменить ситуацию.

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В статье: ФК Мариуполь Рух (Львов) Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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