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Гура: Спинелли должен понимать, что он приехал в Украину не на курорт, чтобы фотографироваться

Премьер-лига
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От аргентинца ждут большего

Гура: Спинелли должен понимать, что он приехал в Украину не на курорт, чтобы фотографироваться

instagram.com/spinelliclaudio

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура поделился мнением об аргентинском форварде команды Клаудио Спинелли.

"Конечно, его приход вызвал ажиотаж. Он иностранец, к тому же вид у него соответствующий. Спинелли заметен в Александрии, понятное дело, что он в городе на виду. Но одно дело — узнаваемость на улицах, совместное селфи болельщиков с ним для Instagram, а совсем другое — профессиональные обязательства. Клаудио должен понимать, что он приехал в Украину не на курорт, чтобы фотографироваться, а работать так, чтобы быть на голову сильнее наших футболистов.

Подтягивается ли он к этому уровню? Потихоньку — да. Хотя ждем от него большего", - сказал Гура.

Напомним, что Спинелли сыграл за "горожан" в нынешнем сезоне 10 матчей, в которых забил 1 гол.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия Клаудио Спинелли
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