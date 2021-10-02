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Гура: Спинелли должен понимать, что он приехал в Украину не на курорт, чтобы фотографироваться
От аргентинца ждут большего
instagram.com/spinelliclaudio
Главный тренер "
"Конечно, его приход вызвал ажиотаж. Он иностранец, к тому же вид у него соответствующий. Спинелли заметен в Александрии, понятное дело, что он в городе на виду. Но одно дело — узнаваемость на улицах, совместное селфи болельщиков с ним для Instagram, а совсем другое — профессиональные обязательства. Клаудио должен понимать, что он приехал в Украину не на курорт, чтобы фотографироваться, а работать так, чтобы быть на голову сильнее наших футболистов.
Подтягивается ли он к этому уровню? Потихоньку — да. Хотя ждем от него большего", - сказал Гура.
Напомним, что Спинелли сыграл за "горожан" в нынешнем сезоне 10 матчей, в которых забил 1 гол.
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