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Александр Бабич возглавил Кривбасс

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Криворожане получили нового наставника

Александр Бабич возглавил Кривбасс

Олександр Приходько

Новина українською

Один из лидеров Первой лиги "Кривбасс" получил нового главного тренера. Им стал украинский специалист Александр Бабич. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Пока неизвестно на какой срок заключен контракт. Кроме Бабича в тренерский штаб клуба вошли: Александр Сергеевич Лавренцов (тренер), Владимир Олегович Белаков (тренер), Артем Денисович Филимонов (тренер), Александр Александрович Малахов (тренер-аналитик).

Отметим, что Александр Бабич ранее работал в "Черноморце" и "Мариуполе", проведя 165 матчей у руля команд в УПЛ. Также дважды приазовцы под его руководством проходили в полуфинал Кубка Украины и дважды в квалификацию Лиги Европы.

Напомним, что "Кривбасс" недавно уволил своего уже бывшего тренера Геннадия Приходько, который работал в клубе с самого начала переименования и вывел клуб в Первой Лиги.

Сейчас криворожане занимают второе место в Первой Лиге, уступая лидеру "Металлисту" восемью очками. При этом у команды из Харькова еще матч в запасе.

Дебют Бабича у руля "Кривбасса" состоится уже 6 октября во домашнем матче против "Волыни".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Геннадий Приходько Александр Бабич
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Источник:
Кривбас

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Комментарии (7)
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xo66it (Оболонский Рейх)
02.10.2021 в 12:47
В УПЛ выйдут, абы деньги были, но в принципе и прошлый тренер то сделал бы. А так шило на мыло
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Daddygo (Харьков)
02.10.2021 в 11:50
Ну наконец дождались нормального тренера ! Теперь как-то страшно становится за первое место Металлиста
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Печник (Бабаи Харьковская об)
02.10.2021 в 12:21
)))
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simargl (Чернигов)
02.10.2021 в 11:46
Отличный выбор для работы в Первой лиге )) в УПЛ выйдут.
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0
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football_soccer (Украина)
02.10.2021 в 12:34
с таким админ.ресурсом как у Кривбасса , в УПЛ можно выходить вообще без тренера
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Цап-царап (Харків)
02.10.2021 в 11:41
Всього Олександр Бабич очолював «Маріуполь» протягом 3-х сезонів, під його керівництвом команда провела 101 матч, здобувши 34 перемоги, 26 нічиїх та зазнавши 41 поразку, різнича м'ячів — 118:154 (в Прем'єр-Лізі — 87 матчів: 28 перемог, 23 нічиї, 36 поразок, різниця м'ячів — 97:131, У Кубку України — 8 матчів: 5 перемог, 1 нічия, 2 поразок, м'ячі — 16:12, в Лізі Європи — 6 матчів, 1 перемога, 2 нічиї, 3 поразки, м'ячі — 5:11). За цей період азовська команда повторила практично всі свої історичні максимальні досягнення. Двічі «Маріуполь» досягав півфінальної стадії розіграшу Кубка України, двічі виходив в кваліфікацію Ліги Європи, і один раз займав четверту сходинку в чемпіонаті України. ©
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Vovan_Mh (Харьков)
02.10.2021 в 11:24
Поменяли тренера...
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