Александр Бабич возглавил Кривбасс

Один из лидеров Первой лиги "Кривбасс" получил нового главного тренера. Им стал украинский специалист Александр Бабич. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Пока неизвестно на какой срок заключен контракт. Кроме Бабича в тренерский штаб клуба вошли: Александр Сергеевич Лавренцов (тренер), Владимир Олегович Белаков (тренер), Артем Денисович Филимонов (тренер), Александр Александрович Малахов (тренер-аналитик).

Отметим, что Александр Бабич ранее работал в "Черноморце" и "Мариуполе", проведя 165 матчей у руля команд в УПЛ. Также дважды приазовцы под его руководством проходили в полуфинал Кубка Украины и дважды в квалификацию Лиги Европы.

Напомним, что "Кривбасс" недавно уволил своего уже бывшего тренера Геннадия Приходько, который работал в клубе с самого начала переименования и вывел клуб в Первой Лиги.

Сейчас криворожане занимают второе место в Первой Лиге, уступая лидеру "Металлисту" восемью очками. При этом у команды из Харькова еще матч в запасе.

Дебют Бабича у руля "Кривбасса" состоится уже 6 октября во домашнем матче против "Волыни".