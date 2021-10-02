Форвард молодежки Динамо Диалло попал на радар интересов Манчестер Сити

Нападающий киевского "Динамо" U-19 Самба Диалло вошел в список интересов английского "Манчестер Сити". Об этом сообщает журналист ITV Сайко Сейди.

Эта информация стала известна академии Самбы "Дара Салама", которая базируется в Сенегале.

Также Диалло на этой неделе подписал спонсорский контракт с Адидас.

Скорее всего, такие действия связаны с удачным выступлением форварда в юношеской Лиге Чемпионов. Сенегалец вошел в команду недели по итогам двух игровых дней благодаря своему дублю в выездном поединке против "Баварии" (4:0).

Напомним, что Диалло присоединился к "Динамо" в июле этого года и сейчас выступает в составе молодежки киевского клуба.