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Форвард молодежки Динамо Диалло попал на радар интересов Манчестер Сити

Премьер-лига
(1 голосов)

А только переехал в Европу

Форвард молодежки Динамо Диалло попал на радар интересов Манчестер Сити

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" U-19 Самба Диалло вошел в список интересов английского "Манчестер Сити". Об этом сообщает журналист ITV Сайко Сейди.

Эта информация стала известна академии Самбы "Дара Салама", которая базируется в Сенегале.

Также Диалло на этой неделе подписал спонсорский контракт с Адидас.

Скорее всего, такие действия связаны с удачным выступлением форварда в юношеской Лиге Чемпионов. Сенегалец вошел в команду недели по итогам двух игровых дней благодаря своему дублю в выездном поединке против "Баварии" (4:0).

Напомним, что Диалло присоединился к "Динамо" в июле этого года и сейчас выступает в составе молодежки киевского клуба.

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В статье: Динамо (Киев) Динамо U-19 (Киев) Манчестер Сити Самба Диалло
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Источник:
Сайку Сейди

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Комментарии (3)
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Іван С (Луцьк)
02.10.2021 в 12:56
Цей чувак виграє золотий м‘яч. Через 4 роки.
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Цап-царап (Харків)
02.10.2021 в 13:06
Аби не вкрав...
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kotіgorok (Чернiгiв)
02.10.2021 в 12:05
А-ха-хах, бесединих, цигановичiв, забавних пiтарчукiв та iнших шкапаренкiв з миколенками та буяльскими супрягами вже розпродали по iталiях та iспанiях, тепер можна i "українцiв" у англiї торгувати
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