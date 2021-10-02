Динамо - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

А вот и главный поединок первого круга УПЛ – "Динамо" против "Шахтера". Команды разделены в турнирной таблице тремя баллами, а за спиной нет тех, кто мог бы посягнуть на позиции грандов. Поэтому вся борьба за чемпионство будет разворачиваться именно между этими двумя коллективами. И очные поединки играют здесь определяющее значение.

Оба матча пройдут в Киеве на НСК "Олимпийский", но в первом круге формально хозяевами будут киевские "динамовцы". Соответственно, и транслятор "их". То есть, телеканал "2+2". Именно он организует прямой видеоэфир в воскресенье, третьего октября 2021-го года, в 19:30.

Также видео матча будет доступно на YouTube странице FootballHab. Новость с плейером вы найдете и на страницах нашего сайта.

Для тех, у кого не будет возможности посмотреть прямую видеотрансляцию матча, предлагаем следить за событиями матча в матч-центре UA-Футбол >>>.