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Динамо - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - Олександр Приходько
А вот и главный поединок первого круга УПЛ – "Динамо" против "Шахтера". Команды разделены в турнирной таблице тремя баллами, а за спиной нет тех, кто мог бы посягнуть на позиции грандов. Поэтому вся борьба за чемпионство будет разворачиваться именно между этими двумя коллективами. И очные поединки играют здесь определяющее значение.
Оба матча пройдут в Киеве на НСК "Олимпийский", но в первом круге формально хозяевами будут киевские "динамовцы". Соответственно, и транслятор "их". То есть, телеканал "2+2". Именно он организует прямой видеоэфир в воскресенье, третьего октября 2021-го года, в 19:30.
Также видео матча будет доступно на YouTube странице FootballHab. Новость с плейером вы найдете и на страницах нашего сайта.
Для тех, у кого не будет возможности посмотреть прямую видеотрансляцию матча, предлагаем следить за событиями матча в матч-центре UA-Футбол >>>.
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