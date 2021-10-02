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Металлист 1925 - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Минай", украинская Премьер-лига, 3 октября 2021

Металлист 1925 - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Мария Шейк

UA-Футбол
Новина українською

Одной из главных новостей недели в украинском футболе, которая напрямую не касалась еврокубков, стало увольнение Василия Кобина из "Миная". Руководству клуба не понравились последние результаты, а потому они решили отправить коуча в отставку. Что будет дальше? Узнаем уже в это воскресенье.

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В соперники закарпатцам выпал "Металлист 1925". До недавнего времени харьковчане находились в кризисе, однако кубковая победа и сенсация в поединке с "Десной" поправили положение. Коллектив Кривенцова не хочет останавливаться на достигнутом и точно планирует продолжать успешную ходу.

Смотрите матч 10-го тура УПЛ в воскресенье, 3-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Металлист 1925" - "Минай" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Минай" на UA-Футбол >>

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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