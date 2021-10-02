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Бурда вернется на поле в матче молодежек Динамо и Шахтера

Премьер-лига
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Будет понемногу вливаться в игровой ритм

Бурда вернется на поле в матче молодежек Динамо и Шахтера

Новина українською

Центральный защитник киевского "Динамо" Никита Бурда находится на финальном этапе своего восстановления. Украинский игрок уже сегодня примет участие в матче между молодежками "бело-синих" и "Шахтера". Об этом сообщает Meta-ratings.

Пока неизвестно сколько игрового времени он получит, однако именно так начнется его втягивания в матче. Дальнейшее восстановление и набирание формы будет происходить постепенно.

Напомним, что Бурда находился в лазарете с июля прошлого года. Никита получил разрыв крестообразной связки колена в матче УПЛ против "Зари" и все это время был на реабилитации.

Поединок между молодежками "Динамо" и "Шахтера" состоится сегодня, 2 октября, в 14:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Никита Бурда
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Источник:
meta-ratings

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