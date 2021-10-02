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(Анти) Герой футбольного дня. Остап Маркевич

Премьер-лига
(1 голосов)

Все плохо

(Анти) Герой футбольного дня. Остап Маркевич

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Все познается в сравнении. Когда с "Мариуполем" попрощался Александр Бабич, а на его место пришел Маркевич-младший, была комфортная уверенность, что команда выйдет на новый уровень. Были надежды на прогресс. Бабич играл в очень простой футбол – на границе с примитивностью. У Остапа Маркевича – иная философия. Короткие и средние пасы, длинные розыгрыши мяча, быстрый переход из защиты в атаку. Однако реальность оказалась несколько иной.

Остап Маркевич хочет гнуть свою линию, но уже понятно и глупому – у "Мариуполя" нет тех футболистов, с которыми можно играть в комбинационный футбол. Единственный путь – это максимально упрощать футбол и в ходе дистанции прививать какие-то новые элементы. Но для такого развития нужно комфортное турнирное положение. На последнем месте таблицы очень трудно думать о планомерном росте и развитии. Здесь считаешь очки и дрожишь в коленках, лишь бы выбраться из зоны вылета.

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У Остапа Маркевича дела идут плохо – это уже надо признать и принять как данность. Также надо понять, что постоянные жалобы на плохую комплектацию и разговоры о необходимости усиления не помогут. Помочь способны кардинальные изменения относительно принципов ведения и построения игры. "Мариуполь" должен пытаться играть в простой, но эффективный футбол.

Также нужно разбираться с такими проблемами как Алексей Кащук. Если один из твоих самых талантливых подопечных занимается не тем, чем надо, и думает не о футболе, а о другом, это тоже тренерская ответственность. Чтобы не оказаться глубоко на дне, мариупольцам всем вместе нужно уже сейчас мобилизовать силы.

Пока же констатируем факт – дома "Мариуполь" без шансов проигрывает "Руху", который и сам постоянно получает критику то за бесхарактерность, то за импотенцию в атаке. А здесь целых десять ударов по воротам от львовян, четыре попадания в створ и два гола. И только один удар в створ от "Мариуполя".

(Анти) Герой футбольного дня. Остап Маркевич - изображение 2

Ироническая улыбка, которой на протяжении всего поединка светил Остап Маркевич, не поможет. Нужно что-то более радикальное.

Фото - UA-Футбол

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Комментарии (1)
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hakop23
02.10.2021 в 14:46
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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TIHOnew (Хмельницький)
02.10.2021 в 13:35
Неймовірна аналітика. Відразу зрозуміло, що трапилось, хто в цьому винний і що потрібно робити далі. Побільше би таких матеріалів.
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