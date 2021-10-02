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Патрик: Мотивация на Дерби между Шахтером и Динамо приходить автоматически

Премьер-лига
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Будет ожесточенная битва

Патрик: Мотивация на Дерби между Шахтером и Динамо приходить автоматически

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Алан Патрик поделился ожиданиями от матча "Динамо" - "Шахтер":

"Шахтер" - "Динамо" - всегда дерби, вне зависимости от того, в Суперкубке мы играем или в чемпионате Украины. Прекрасно знаем, что это непросто, это сложно, но наша команда хорошо подготовлена. Мы это показали в матче за Суперкубок. Надеемся показать хорошее выступление и в воскресном матче.

Вне зависимости от Лиги чемпионов, от прошедших матчей, дерби и сама игра говорят сами за себя. Мотивация приходит автоматически. Все игроки хотят принять участие в таком матче.

Нет никаких сомнений, что они будут супер мотивированы, как и мы будем отлично мотивированы, чтобы провести хороший и достойный матч.

Надеюсь, что получится помочь команде голом или голевой передачей. Все, что я смогу сделать в поле, чтобы помочь команде победить – самое главное. Буду хорошо готовиться. И не только я, но и мои партнеры по команде", - сказал Патрик.

Напомним, что встреча между "Динамо" и "Шахтером" начнется завтра, 3 октября, в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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