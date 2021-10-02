Летний новичок Вереса может дебютировать за клуб уже на этих выходных

Перед матчем против "Александрии" в составе "Вереса" произошли некоторые кадровые изменения. Эту встречу вынуждены пропустить дисквалифицированный Евгений Кучеров и травмирован Дмитрий Клец.

Зато к общей группе после восстановления от травмы присоединился новичок команды Сергей Шестаков. Об этом сообщает meta-ratings.

Он готовится к поединку против "горожан" в полную силу и готов дебютировать в составе ровенчан. Напомним, что на одной из первых тренировок Сергей травмировался и провел в лазарете более двух месяцев.

Напомним, что встреча между "Вересом" и "Александрией" запланирована на завтра, 3 октября, 14:00