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Летний новичок Вереса может дебютировать за клуб уже на этих выходных
Он находится в команде с июля
nkveres.com
Перед матчем против "Александрии" в составе "Вереса" произошли некоторые кадровые изменения. Эту встречу вынуждены пропустить дисквалифицированный Евгений Кучеров и травмирован Дмитрий Клец.
Зато к общей группе после восстановления от травмы присоединился новичок команды Сергей Шестаков. Об этом сообщает meta-ratings.
Он готовится к поединку против "горожан" в полную силу и готов дебютировать в составе ровенчан. Напомним, что на одной из первых тренировок Сергей травмировался и провел в лазарете более двух месяцев.
Напомним, что встреча между "Вересом" и "Александрией" запланирована на завтра, 3 октября, 14:00
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