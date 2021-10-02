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Вернидуб: Президент Зари поздравил меня с победой над Реалом одним из первых

Премьер-лига
(2 голосов)

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Вернидуб: Президент Зари поздравил меня с победой над Реалом одним из первых

фото - ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб вспомнил, как все происходило в ночь после победы его команды над мадридским "Реалом" на "Сантяьго Бернабеу":

"На стадионе был плохой интернет, а через полтора-два часа, сколько времени провели там после игры, в Украине и Молдове наступила ночь. Если в Мадриде мы вышли из раздевалки около двенадцати часов, то в Киеве и Кишиневе был уже час ночи. В основном много звонков с поздравлениями было в среду.

Очень приятно было, когда с этой целью позвонил Евгений Геллер, президент луганской “Зари”. Мы остались друзьями и у нас по части общения нет никаких проблем. Через спортивного директора Важу Тархнишвили поздравил всю нашу команду и президент “Шерифа” Виктор Гушан.

После таких эмоций в ту ночь вообще не спал! К тому же, перелет был тяжелым – три с половиной часа из Испании летели. Приземлились в Кишиневе в 6.30 утра, а еще час езды на автобусе до Тирасполя. На месте были лишь в 8.00.

Приехали на базу, я даже к себе на квартиру не поехал. Думал немного отдохнуть, но уснуть так и не смог. Впечатления от победы над командой Карло Анчелотти еще не сошли на нет, а уже стал размышлять об очередном матче. В субботу, 2 октября нас ждет важная игра с лидером чемпионата – “Милсами”, с которым нам предстоит встретиться на выезде", - сказал Вернидуб.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид) Евгений Геллер
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Комментарии (1)
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emart57 (Киев)
02.10.2021 в 16:23
Молодец!
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