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Бурда впервые за 14 месяцев сыграл в официальном матче

Премьер-лига
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Пока на молодежном уровне

Бурда впервые за 14 месяцев сыграл в официальном матче

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда впервые с июля прошлого года принял участие в официальном матче. Игрок вышел в начале второго тайма встречи молодежных команд "Динамо" и "Шахтера" в рамках чемпионата Украины среди дублеров.

Это первый официальный матч с 16 июля прошлого года для Бурды. Тогда он сыграл 69 минут против "Зари" и был заменен из-за травмы. У него обострилось повреждение колена, а затем от травмировал ахиллово сухожилие. Это все время Никита провел в лазарете.

За второй тайм матча против дублеров "Шахтера" "Динамо" не пропустило, в то время как до перерыва киевляне дважды были вынуждены вытаскивать мяч из сетки ворот. В итоге, "горняки" победили в этом поединке.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо U-19 (Киев) Никита Бурда
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