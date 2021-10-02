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Бурда впервые за 14 месяцев сыграл в официальном матче
Пока на молодежном уровне
Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда впервые с июля прошлого года принял участие в официальном матче. Игрок вышел в начале второго тайма встречи молодежных команд "Динамо" и "Шахтера" в рамках чемпионата Украины среди дублеров.
Это первый официальный матч с 16 июля прошлого года для Бурды. Тогда он сыграл 69 минут против "Зари" и был заменен из-за травмы. У него обострилось повреждение колена, а затем от травмировал ахиллово сухожилие. Это все время Никита провел в лазарете.
За второй тайм матча против дублеров "Шахтера" "Динамо" не пропустило, в то время как до перерыва киевляне дважды были вынуждены вытаскивать мяч из сетки ворот. В итоге,
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