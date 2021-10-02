Бурда впервые за 14 месяцев сыграл в официальном матче

Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда впервые с июля прошлого года принял участие в официальном матче. Игрок вышел в начале второго тайма встречи молодежных команд "Динамо" и "Шахтера" в рамках чемпионата Украины среди дублеров.

Это первый официальный матч с 16 июля прошлого года для Бурды. Тогда он сыграл 69 минут против "Зари" и был заменен из-за травмы. У него обострилось повреждение колена, а затем от травмировал ахиллово сухожилие. Это все время Никита провел в лазарете.