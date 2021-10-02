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Колос - Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов
Домашняя победа команды из Ковалевки
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Украины "Колос" дома обыграл "Черноморец". Подопечные Костышина первыми открыли счет в поединке, благодаря голу Лысенко. Одесситы довольно быстро ответили и на 29-й минуте установили паритет на табло. Победу "Колосу" принес бразильский форвард Оливейра Ренан, забив на 59-й минуте встречи.
Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Евгений Петраков (Киев), Сергей Приступа (Киев)
Голы: Владимир Лысенко 15, Оливейра Ренан 59 - Евгений Смирный 29
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