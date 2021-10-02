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Колос - Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Домашняя победа команды из Ковалевки

Колос - Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

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В матче 10-го тура чемпионата Украины "Колос" дома обыграл "Черноморец". Подопечные Костышина первыми открыли счет в поединке, благодаря голу Лысенко. Одесситы довольно быстро ответили и на 29-й минуте установили паритет на табло. Победу "Колосу" принес бразильский форвард Оливейра Ренан, забив на 59-й минуте встречи.

Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Евгений Петраков (Киев), Сергей Приступа (Киев)
Колос - Черноморец 2:1
Голы: Владимир Лысенко 15, Оливейра Ренан 59 - Евгений Смирный 29

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В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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