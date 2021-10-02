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Сульшер: В АПЛ можно долго защищаться, но нужно делать это и в конкретном моменте

Премьер-лига
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Наставник "красных дьяволов" подвел итоги ничьи с "ирисками"

Сульшер: В АПЛ можно долго защищаться, но нужно делать это и в конкретном моменте

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с "Эвертоном" в матче 7-го тура АПЛ.

"Частично наше выступление было хорошим. Мы здорово начали, очень энергично, забили классный гол – перед перерывом можно было быть довольным. Во втором тайме мы, подавая угловой, пропустили через пять секунд. Мы не были слишком открыты для контратак соперника, у нас было достаточно игроков за линией мяча. Но нам нужно было лучше вступать в отбор.

Нам нужно стать лучше и не позволять соперникам контратаковать – они так создают хорошие моменты. И после перерыва мы не преуспели в игре в атаке. Сегодня мы не дали сопернику создать много моментов, но пропустили. Нам пришлось иметь дело с одной-двумя по-настоящему опасными атаками, и мы не справились в одном эпизоде.

В каждом матче АПЛ можно долго, успешно и систематически защищаться, но в то же время нужно правильно делать это и в одном конкретном моменте", – рассказал наставник "МЮ".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
NBC

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