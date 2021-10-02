Проблемы Львова с реализацией и божественный Русин. Львов - Днепр-1 0:1

Олег Дулуб решил победный состав после матча с "Минаем" изменить, но для этого были и кадровые причины. Коуч львовян сохранил свою базовую схему 3-5-2 (она же 5-3-2) и по сравнению с предыдущей игрой выставил в старте Шину, Зозулю, Бусько, которые неделю назад выходили на замену. Игор Йовичевич, как мы и предполагали, вернулся к той схеме, которая работает (4-2-3-1). Попытки интегрировать футбол в пять защитников у хорвата почему-то постоянно проваливается. Кравченко, Игнатенко, Назаренко и Гуцуляк получили место на поле с первых секунд, чего не было против "Зари".

Фаворит начал активно, и буквально сразу стало понятно, почему "Львов" рядом с зоной вылета, а днепряне борются за евроместа. Подбор игроков у Йовичевича на голову выше, чем у Дулуба, что доказывало практически каждое действие на поле вместе со скоростью её исполнения.

Гости забили очень легко. Момент даже голевым назвать тяжело. Довбик на левой боковой линии штрафной мяч принял и с разворота с острого угла пробил между вратарём и ближней штангой.

Снимать абсолютно все вопросы должен был Назаренко, разыгравший двухходовку с Довбиком, однако, выскочив один на один с Ильющенковым, хавбек не дотянулся до мяча, зато врезал с колена вратарю в голову.

Голкипер минуты четыре отходил от нокдауна. В какие-то моменты подумалось, что нас ждёт повторение истории с Эриксеном, но всё обошлось: Александр принял решение оставаться на поле и продолжить игру.

Последний эпизод разделил поединок на "до" и "после". Складывалось впечатление, что днепряне начали жалеть ворота львовян и лишний раз не напрягать стража ворот, который чувствовал себя не лучшим образом. Эдакая футбольная солидарность. Иначе тяжело объяснить, за счёт чего у "Львова" начало получаться переходить центр поля и даже загружать мяч в штрафную Кожохару, а интенсивность игры днепрян просела.

Только через полчаса после инцидента Назаренко - Ильющенков команды наконец-то разбегались и создали что-то интересное: Назаренко и Довбик пытались пробить вратаря с разных краёв штрафной, но тот справлялся. "Львов" впереди ещё раз подтвердил, что без удачи сегодня забить будет тяжело: Шина без сопротивления с линии штрафной запустил снаряд на трибуны.

Вторая половина больше радовала глаз. "Львову" нужно отдать должное за попытку играть вперёд, а не ждать, когда гости сами закатят мяч в свои ворота. И именно "бордовые" создали первый опасный момент в тайме: Якимец левым краем подключился к контратаке и уже из пределов штрафной пытался пробить над вратарём, но Кожохару, перевёл удар в перекладину. Дальше - Ременяк стрелял в правую "шестёрку", здесь снова хорош был Кожохару. Дальше - Эрнест стреляет головой в штангу после подачи справа. Дальше - мяч после удара Чирьяка с линии штрафной просвистел рядом с правой "девяткой". Дальше - Алваро выкатил мяч Эрнесту на линию вратарской, тот только дотронулся до мяча, но в пустую рамку уже не переправил.

В "Днепре-1" на вот это вот всё ответили, когда уже было никому не нужно: Русин со своей половины умчался реализовывать буллит, прокинул мяч мимо Ильющенкова и пробил в ту точку, куда и хотел: над правой "девяткой".

СК по традиции провёл очень неровный матч. Если бы команда Йовичевича сохранила темп, который был в первые десять минут, сегодня был бы разгром в четыре-пять мячей. Так же, "Львов" может кусать локти за свои проблемы с реализацией, а днепряне в очередной раз благодарить судьбу за отскок.

Тернополь. Центральный городской стадион

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Максим Чос (Киев)

ФК Львов - СК Днепр-1 0:1

Гол: Артем Довбик 3

ФК Львов: Александр Ильющенков, Шина (Борис Крушинский 46), Иван Брикнер, Алексей Зозуля, Назарий Ныч (Алваро Тавареш 66), Александр Романчук, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Андрей Бусько (Эрнест Антви 46), Максим Грисьо (Артур Ременяк 66), Сергей Политыло (Станислав Сорокин 71)

СК Днепр-1: Валентин Кожокару, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Назарий Русин 80), Никита Кравченко (Валерий Лучкевич 73), Александр Назаренко (Нелсон Монте 73), Невен Джурасек (Франциско Ди Франко 68), Александр Сваток, Александр Пихалёнок, Даниил Игнатенко

Предупреждения: Максим Грисьо 31, Александр Романчук 37, Иван Брикнер 50, Эрнест Антви 67, Сергей Политыло 71 - Даниил Игнатенко 53, Александр Пихалёнок 65, Валентин Кожокару 90