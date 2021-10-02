  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ФК Львов - СК Днепр-1 0:1. Обзор матча и видео гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФК Львов - СК Днепр-1 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная победа днепрян

ФК Львов - СК Днепр-1 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

В матче 10-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" на выезде минимально обыграл "Львов". Единственный мяч в этой встрече на счету у Артема Довбика - форвард днепрян поразил ворота хозяев поля эффектным ударом с острого угла уже 3-й минуте.

Тернополь. Центральный городской стадион
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Максим Чос (Киев)
ФК Львов - СК Днепр-1 0:1
Гол: Артем Довбик 3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...