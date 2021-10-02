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ФК Львов - СК Днепр-1 0:1. Обзор матча и видео гола
Минимальная победа днепрян
Фото: СК Днепр-1
В матче 10-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" на выезде минимально обыграл "Львов". Единственный мяч в этой встрече на счету у Артема Довбика - форвард днепрян поразил ворота хозяев поля эффектным ударом с острого угла уже 3-й минуте.
Тернополь. Центральный городской стадион
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Максим Чос (Киев)
Гол: Артем Довбик 3
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