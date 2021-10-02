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Заря - Десна: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Битва претендентов на третье место

Заря - Десна: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды в текущем сезоне страдают от нестабильности. "Заря" показывает более-менее положительные результаты в чемпионате, но регулярно проваливается в еврокубках. "Десне" и без Лиги конференций хватает забот: команда Александра Рябоконя проиграла два крайних официальных игры, а после субботней победы "Днепра-1" откатилась на седьмую строчку УПЛ.

Матч "Заря" - "Десна" состоится на домашнем стадионе луганчан "Славутич-Арена". Встреча пройдёт в воскресенье, 3 октября, и начнётся в 17:00.

В прямом эфире на ТВ игру смотрите на общедоступном канале "УНИАН".

В интернете трансляцию этой игры можно увидеть на множестве платформ как тех, которые работают по подписке, так и бесплатных. Также трансляция матча бесплатно будет доступна на UA-Футбол в плеере Youtube-канала FootballHub. Ищите канал УНИАН на платформах oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар ТВ, TV Plus Lifecell, 1plus1.video и других.

Если у вас не будет возможности увидеть встречу, то следить за ходом событий вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол - вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного важного события в игре.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов)
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