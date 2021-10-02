Заря - Десна: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Обе команды в текущем сезоне страдают от нестабильности. "Заря" показывает более-менее положительные результаты в чемпионате, но регулярно проваливается в еврокубках. "Десне" и без Лиги конференций хватает забот: команда Александра Рябоконя проиграла два крайних официальных игры, а после субботней победы "Днепра-1" откатилась на седьмую строчку УПЛ.

Матч "Заря" - "Десна" состоится на домашнем стадионе луганчан "Славутич-Арена". Встреча пройдёт в воскресенье, 3 октября, и начнётся в 17:00.

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